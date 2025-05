Samuel Sánchez, exciclista profesional: «Los 30 candidatos son merecedores al Premio Princesa de los Deportes»

La tarea del jurado de cualquier galardón es delicada y con frecuencia mal comprendida porque su fallo encierra una decisión con demasiadas traducciones. Tal y ... como reza el protocolo, habrá que esperar hasta las 12 horas de este miércoles para conocer oficialmente el nombre del ganador del Premio Princesa de los Deportes 2025, quinto de los ocho galardones internacionales que convoca la Fundación y que cumplen con esta su cuadragesimoquinta edición. Pero, a las 11.30 de este martes, tras el encuentro con los medios y la constitución del jurado, se procedió a las primeras deliberaciones en uno de los salones del Hotel Barceló Oviedo Cervantes. A las 30 candidaturas, de 13 nacionalidades distintas, les llegó la hora de medirse entre ellas, aunque sea fuera de su entorno natural y sin ningún nombre que se perfile, a priori, por delante del resto.

No será hasta este miércoles, en las propias instalaciones hoteleras, cuando se dé a conocer el fallo del jurado, presidido por Teresa Perales, con Paloma del Río como secretaria y la presencia de nombres reconocidos como Jennifer Pareja, Edurne Pasabán, Samuel Sánchez, Alberto Suárez, Theresa Zabell y Teresa Bernadas Porto, entre otros. Y es que, como viene siendo tradicional, las deliberaciones se prolongarán durante las dos jornadas. De momento, no hubo lugar para el hermetismo ni los silencios. No se necesitaron. Simplemente porque no hubo un claro sucesor para la jugadora de bádminton Carolina Marín.

«Se presenta una lucha reñida porque la calidad de los candidatos es alta. Habrá mucho debate para perfilar a los finalistas. Siempre ha sido así y este año no será menos. Será bonito y emocionante», afirmó el exciclista asturiano Samuel Sánchez. «Los 30 candidatos son merecedores del premio. La gente no puede llegar a imaginarse qué nombres se manejan», añadió. Junto a él, otro ovetense, el atleta paralímpico Alberto Suárez. «Siempre se intenta sacar lo mejor, lo que hace que estos galardones tengan la excelencia que tienen. Todos los candidatos tienen un nivel de palmarés envidiable. Lo que hay que intentar es que se una a una excelencia fuera del deporte», aseguró antes de encerrarse en la sala y comenzar las deliberaciones.

Con los nombres de indiscutibles camino del agotamiento, después de la concesión del galardón en los últimos años a la jugadora de bádminton Carolina Marín (2024), al atleta Eliud Kipchoge (2023), a la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados (2022), la nadadora Teresa Perales (2021), al piloto Carlos Sainz (2020), a la esquiadora Lindsey Vonn (2019) y a los montañeros Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki (2018), toca el turno de medirse a otras grandes propuestas, aunque, durante las conversaciones, se levantaron algunos nombres que hacen empujar a que este galardón, en esta ocasión, lleve acento extranjero.