¿Cómo conseguir entradas para el ensayo del concierto de los Premios Princesa de Asturias?

La Fundación Princesa distribuirá más de 1.200 localidades para ensayo que tendrá lugar el miércoles, 22 de octubre, a las 20 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo

E. C.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:27

La Fundación pondrá a disposición del público más de 1.200 localidades para el ensayo general del XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias que, bajo el título 'Brahms y Dvorák. Grandes maestros del siglo XIX', tendrá lugar el miércoles, 22 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El reparto de entradas se realizará en las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe el sábado, 18 de octubre, en horario de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, o hasta agotar las localidades. Se entregará un máximo de dos entradas por persona.

El Coro de la Fundación, junto con la orquesta Oviedo Filarmonía, interpretará las piezas Obertura trágica en Re menor, Op. 81 y La canción del destino, Op. 54, de Johannes Brahms; Op. 46, n.o 7 en Do menor y Te Deum, Op. 103 de Antonín Dvorák. Bajo la dirección de Lucas Macías, el concierto contará también con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.

