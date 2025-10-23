Hugh Herr:«Las personas no están rotas, es la tecnología lo que es aún insuficiente» El profesor conoció a un niño de 5 años con piernas biónicas como las suyas. «Controladas por el cerebro son una parte más de nuestra anatomía», expresó antes del encuentro que mantuvo en la EPI de Gijón con más de un centenar de estudiantes y docentes.

Jana Suárez Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 16:26

Hugh Herr llegó vestido con mono negro y ataviado con un pañuelo al cuello, como si de un aventurero se tratara y lo cierto es que lo es. El experto en biónica fue recibido, ayer, entre aplausos y vítores en la Escuela Politécnica de Gijón. Era su segunda visita a Asturias y a la facultad, tras recibir el Premio Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2016. Herr sufrió la pérdida de ambas piernas con 17 años después de que se congelaran y dañaran sus tejidos durante una escalada en el monte Washington. Esta tragedia personal le otorgó un nuevo propósito: transformar para siempre la tecnología al servicio de las personas amputadas. Lo comprobó el profesor con gran satisfacción al conocer a un niño de 5 años con piernas biónics como las suyas. «Tú también eres un ejemplo de superación y podrás hacer y ser todo lo que quieras», le dijo. «No podíamos recibirlo más que con alegría y admiración porque cuando le concedieron el premio nos sirvió de inspiración para la cátedra de Medialab donde hemos tenido un desayuno de innovación con expertos y le hemos presentado, entre otros proyectos, el actual Centro de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Oviedo», confesó la Inés Suárez, la directora de la EPI de Gijón. La directora aprovechó el encuentro con el público posterior para destacar el recorrido desarrollado desde entonces en el campo de la Ingeniería Biomédica y el trabajo multidisciplinar de los estudiantes. El estadounidense, uno mayores expertos en biónica del mundo alabó los proyectos que le presentaron y disertó con un auditorio lleno de alumnado y docentes totalmente entregado a escucharle. No en vano, como él comentó «la creatividad e inspiración es la fuente de todo avance y yo puedo deciros que mi vida es muy completo y practico todo tipo de deportes». Sonoros aplausos tras esta afirmación. Herr ha inspirado la carrera de muchos estudiantes asturianos que lo paraban antes y después del encuentro para hacerse 'selfies' «Es un orgullo tenerte aquí», le expresaron los jóvenes. «Yo seguiré trabajando pero no olvidéis que es vuestro momento», les contestó Herr.

«Cada humano tendrá muchas formas de aumentar su cuerpo para mejorar la experiencia cognocitiva y física. En ese futuro, cada individuo será el diseñador de sí mismo», afirmó Herr, ejemplo de lo que la Inteligencia Artificial y la tecnología pueden hacer. «Veo a la ciencia de la biónica extrema enfocada en la creación de interfases entre el humano y elementos diseñados sintéticamente. Las personas no están rotas es la tecnología la que aún es insuficiente, pero eso cambiará en un período muy corto de tiempo», argumentó.

41% más de velocidad

El profesor y codirector del Centro K Lisa Yang de Biónica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) aportó varios datos sobre la pierna biónica. «Al estar controlada por el cerebro, la conexión es mayor y permite caminar más rápido y enfrentar escaleras y obstáculos con mayor facilidad. El dispositivo permite al usuario flexionar, apuntar y rotar el pie de la prótesis utilizando únicamente sus pensamientos. Esto da como resultado una marcha más natural y poder superar terrenos irregulares. Lo más impresionante es que incrementa la velocidad en un 41% en comparación con una prótesis tradicional», admitió.

