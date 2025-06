Está preocupado y mucho Jesús del Álamo, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencia de la Computación del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts ( ... MIT), por el acoso que Donald Trump propicia hacia las universidades. Este español que ha hecho carrera en Estados Unidos forma parte del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica que mañana se falla en Oviedo y cuyas deliberaciones arrancaron en la mañana de este miércoles.

-¿Cómo está viviendo ese ataque al conocimiento en EE UU?

-Es una pregunta muy delicada. Yo soy inmigrante en EE UU, fui a allí a hacer mi tesis doctoral y ya me quedé, tras una pequeña estancia en Japón, y he construido toda mi carrera profesional allí. Fue la técnica, la tecnología y las infraestructuras y la cultura de la investigación y el valor de la ciencia lo que me atrajo. Es increíblemente triste ver lo que parece que es un asalto frontal a la ciencia y la tecnología en las universidades, con un coste para la sociedad que va a ser tremendo. No lo entiendo y no sé cómo vamos a salir de esto.

-¿Cómo se vive desde dentro? ¿Existe esa presión?

-En mi caso, en mi entorno, en el MIT, no hemos sufrido demasiado en comparación con nuestros vecinos de Harvard, que están padeciendo un ataque cruel, pero cuando vemos lo que les está pasando advertimos que puede ser nuestro futuro, con contratos de investigación que están siendo cancelados, gastos indirectos de investigación que no están siendo reembolsados adecuadamente, visados para visitantes y estudiantes extranjeros que no se están otorgando, con el peligro para nuestros estudiantes de origen chino, por ejemplo, que son fantásticos, buenísimos... Es inenarrable.

-¿Qué se puede hacer?

-No sabemos, la estrategia de la Universidad de Columbia que trata de apaciguar y cumplir cosas ridículas e inaceptables no funciona, porque siguen atacándola; la estrategia de Harvard de defensa frontal se ve muy peligrosa, porque tienen muchas maneras de atacarla por su complejidad. No lo sé. No sé cómo podemos salir de esto.

-¿Habrá una reacción social a medida de que la situación económica empeora?

-Pues sí, la va a haber. Pero el peligro de la reacción social que estamos viendo ahora en Los Ángeles es la contra-reacción del Gobierno, utilizando los disturbios, que en muchos casos que no eran tales sino manifestaciones pacíficas, para poder implantar estados de emergencia y sacar al ejército. Y ahí ya pasamos a un nivel superior de creación de un estado policial. Hay ese peligro y es ahí donde la supresión de las libertades y la democracia es mucho peor. Es un riesgo del que se está hablando ahora, con lo cual no sabemos si simplemente una reacción social en las calles puede ayudar, la única manera es echarlo a través de las elecciones, si podemos llegar a las elecciones con elecciones, que esperemos que haya.

-A los científicos los políticos no les hacen caso. ¿En el caso de Trump alcanza cotas impensables?

-Hay una reacción contra los expertos, médicos, científicos, economistas, todos los que emiten opiniones que no gustan. Hay una negación de todos esos expertos, utilizando ejemplos del pasado en los que se cometieron errores, como con el covid. Alegan eso para decir se han equivocado, que no los necesitamos. La opinión de los expertos ha sido desacreditada a todos los niveles en EE UU.