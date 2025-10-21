El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica

Directo: Sigue la rueda de prensa de Mary-Claire King

Su carrera científica ha estado marcada por descubrimientos fundamentales que han transformado la medicina, la biología evolutiva y la comprensión de la genética humana.

E. C.

Martes, 21 de octubre 2025, 15:46

La genetista estadounidense Mary-Claire King (Chicago, 1946) ha sido distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025.

Su contribución más emblemática llegó en 1990, cuando identificó el gen BRCA1, ubicado en el cromosoma 17, asociado al desarrollo hereditario de cáncer de mama y ovario.

