Eduardo Mendoza, tras recibir el Premio Princesa de las Letras: «Soy un hombre feliz»

M. F. A. Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:57

«Necesito tiempo para encontrar las palabras justas. Emocionado, honrado y agradecido me parecen adecuadas, pero obvias. He dedicado toda la vida a lo que más me gusta y ahora recibo este Premio tan especial. Soy un hombre feliz». Con estas palabras el escritor barcelonés Eduardo Mendoza agradecía el Premio Princesa de Asturias de las Letras que le ha sido concedido este mediodía en Oviedo.

Y lo curioso es que la felicidad por el galardón se antoja múltiple y de ida y vuelta, puesto que el propio jurado destacó entre las razones de su elección la gran felicidad que el autor ganador del Cervantes en 2016 ha propiciado a los lectores. «Su prosa clara engloba tanto el lenguaje popular como los cultismos más inesperados. En sus libros sobresalen el sentido del humor y la visión desenfadada y humanista de la existencia. Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas», ha dejado dicho el jurado para la historia.

