Siri Hustvedt y Paul Auster, una pareja reconocida con el mismo premio Siri Hustvedt y Paul Auster, en el Hotel de la Reconcquista, en el año 2006. / E. C. El premio Princesa de Asturias de las Letras llama por segunda vez, trece años después, a la puerta del matrimonio. No son la única pareja premiada por la Fundación. Annie Leibovitz y Susan Sontag así como Nelson Mandela y Graça Machel también fueron reconocidos en los galardones asturianos ELCOMERCIO.ES Miércoles, 22 mayo 2019, 13:29

Siri Hustvedt conocía este miércoles que ha sido elegida en Oviedo como Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. La noticia del galardón, que destaca la perspectiva feminista y la preocupación por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea, de la novelista, ensayista y poetisa, llama por segunda vez a la puerta de su casa de Nueva York, donde los Premios Princesa y Oviedo tienen un significado muy especial. Su marido, el también novelista Paul Auster, consiguió el Príncipe de las Letras en el año 2006.

En aquel año, el escritor se ha impuesto en la última votación a su compatriota Philip Roth al valorar el jurado «su renovación literaria» que permitió «unir la mejor de las tradiciones norteamericana y europea» así como su capacidad para «innovar el relato cinematográfico e incorporar a la literatura algunas de sus aportaciones». Hustvedt y Auster acudieron juntos aquel octubre a recoger el galardón al Teatro Campomor y se espera que trece años después vuelvan a compartir escenario en la capital asturiana.

Annie Leibovitz, durante su intervención en la gala de la entrega de los Premios Princesa de Asturuias. / AFP.

No es, sin embargo, la primera vez que el jurado de los Premios Princesa coloca a una pareja en su larga lista de premiados. Ocurrió en el año 2013, cuando la fotógrafa Annie Leibovitz era galardonada con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, diez años después de que el de las Letras recayese sobre su pareja, la escritora Susan Sontag, para quien tuvo unas bonitas palabras en el mismo momento que llegó a Oviedo. «Me emociona estar en el mismo escenario que ella», confesó antes los periodistas antes de explicar cómo la escritora marcó su vida personal y también la profesional. «Cuando conocí a Susan no sabía a dónde me llevaba mi trabajo, estaba en 'Vanity Fair', ya había dejado 'Rolling Stone', y conocerla reforzó mi trabajo, ella creía que yo era buena pero pensó que podía ser mejor, puso los límites más allá», dijo emocionada la premiada.

Nelson Mandela, recibe premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de manos de Felipe de Borbón. / P. CITOULA.

Sin embargo, fue la pareja formada por Nelson Mandela y Graça Machel la primera pareja de Permios Príncipe, en este caso, y al igual que Siri Hustvedt y Paul Auster, con el mismo galardón: Cooperación Internacional. Él fue premiado en el año 1992, y seis años después, era Machel quien recogía el premio en Oviedo.

Graça Machel, en el Teatro Campoamor, el la entrega de los premios. / ÁNGEL DÍAZ.

