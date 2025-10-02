El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mendoza, Byung–Chul Han, Iturbide y Draghi darán los discursos de los Premios Princesa

Los galardonados han confirmado su asistencia a la ceremonia del Campoamor que presidirán los Reyes

M. F. A.

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:10

El 24 de octubre, en el Teatro Campoamor de Oviedo, sonarán sus voces seguramente cargadas de mensajes sobre este hoy incierto y cómo enfocarlo hacia un puerto mejor. Ya se sabe quiénes pronunciarán discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Serán el escritor Eduardo Mendoza (Letras), el filósofo Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), la fotógrafa Graciela Iturbide (Artes), y el economista y político Mario Draghi (Cooperación Internacional). Ellos alzarán su voz ante la mirada atenta de la Princesa de Asturias y bajo la presidencia de los Reyes de España. Estará también la infanta Sofía. Es previsible que, como sucediera ya el pasado año, la Princesa Leonor adquiera un mayor protagonismo como aconteció en el caso de su padre al superar la mayoría de edad.

Obvio es que quienes pronunciarán discurso estarán presentes en Oviedo. Y, junto a ellos, el resto de personalidades que conforman la nómina de premiados. Empezando por Serena Williams (Deportes), Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica), Douglas S. Massey (Ciencias Sociales), así como los representantes del Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), que serán Antonio Saborit, director del museo, y Madeleine Bremond Santa Cruz, presidenta de su patronato.

Todos los galardonados participarán en las diferentes actividades de carácter gratuito que organizarán en la Semana de los Premios. Será la semana próxima cuando se hagan públicas todas las propuestas, aunque ya es notorio y público que Eduardo Mendoza se reunirá en Oviedo con clubes de lectura de toda España en la ya tradicional cita del Calatrava y que se encontrará con su público en el Centro Niemeyer de Avilés. También Gijón, con el Teatro Jovellanos, albergará alguna de las actividades.

Pero si hay un lugar que se convertirá en centro operativo de la actividad será la Fábrica de Armas de Oviedo, que albergará diferentes exposiciones e instalaciones dirigidas a honrar a los galardonados, así como conciertos y otro tipo de actividades culturales. Allí se mostrará la obra de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que se acompañará con un gran mural realizado por el colectivo Berde, que acerca el arte a personas con diversidad funcional. También allí habrá encuentros con estudiantes del programa 'Toma la palabra', que llevará a los galardonados a otros centros escolares de Asturias.

