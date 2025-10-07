Ochenta actividades para la Semana de los Premios Princesa de Asturias Se extenderán por Oviedo, Avilés, San Martín del Rey Aurelio y Gijón, que recibirá en el Teatro Jovellanos al cineasta González Iñárritu y Graciela Iturbide

«Son unos premios abiertos para que enriquezcan a todos». Son los Premios Princesa de Asturias, en la palabras de la directora de la Fundación que cada año los pone en marcha, reveladores de la excelencia y los valores del hoy que tratan de hallar un efecto multiplicador de sus enseñanzas en una semana plagada de actividades que se diseminan por diferentes espacios de Asturias. Oviedo es el epicentro, pero también Gijón, Avilés, San Martín del Rey Aurelio (Pozo Sotón) y Colombres albergarán las aproximadamente ochenta actividades programadas, que aún no están del todo cerradas. Falta, por ejemplo, concretar un acto público que se aspira a organizar con Serena Williams, la premiada de los Deportes.

Teresa Sanjurjo presentó en la mañana de este martes todas esas actividades que buscan profundizar en el quehacer de los galardonados desde lo singular. Dejando de lado lo obvio y lo manido, se les cuenta con arte, con dibujos infantiles, con trabajos y reflexiones adolescentes, con música, con cine y con encuentros con el público.

La Fábrica vuelve a ser cuartel general de la programación y el lugar que alberga un buen número de instalaciones y exposiciones. Pero también saldrán de ese territorio las propuestas, como la gran lona fotográfica que en la Escandalera anunciará la exposición 'Graciela Iturbide: España y México', que se verá acompañada de otras iniciativas en honor de galardonada de las Artes como el 'Sembraré pájaros' que realiza el colectivo Berde a partir de sus fotografías.

El Museo de Antropología de México (Concordia) se contará a través de una propuesta artística sobre máscaras, personas o espectros a partir del trabajo del Estudio Pablo de Lillo con niños. A Douglas Massey estará dedicado el 'Altar de los Anhelos', un taller coordinado por Toño Velasco que invita a inmigrantes a crear deseos colectivos inspirados en los retablos mexicanos. 'Hacer lento, manos a la lana' se dedica a Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades). A él también se le dedica un espacio de reflexión contemplativa. Eduardo Mendoza (Letras) tendrá su karaoke Gran Sugrañes además de una Librería Churrería. Es Mendoza, junto a Massey (que estará en el Archivo de Indianos como experto que es en migraciones), uno de los premiados con más actividad y quizá la que menos será Serena Williams, cuya agenda en Oviedo aún no está cerrada. Sí hay actividades vinculadas a ella, como es el caso de los trabajos que las muralistas María Peña Coto y Greta von Richthofen realizarán en La Fábrica o la proyección de la película 'El método Williams.

Todo eso estará en La Fábrica, que también albergará conciertos, como los dedicados a Byung-Chul Han a cargo de las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz o el karaoke que rinde pleitesía al alienígena mendozano Gurb a base de boleros. Habrá juegos con ese mismo personaje, muy presente, habrá jazz extraterrestre, música mexicana y hasta se ha programado una meditación guiada.

Del viernes 17 de octubre al sábado 25 no se detendrá la actividad con presencia en este 2025 de un premiado anterior, Hugh Herr. También fuera de la vieja fábrica de Armas. Gijón sin ir más lejos acogerá varias actividades, entre ellas una especialmente destacada, la que reunirá a Graciela Iturbide con el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Será el miércoles 22, a las 19.30 horas, en el Jovellanos. Habrá también una exposición en el Muséu del Pueblu d'Asturies vinculada al Museo de Antropología de México. El campus recibirá a Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica), de cuyo trabajo para identificar a los nietos de la plaza de Mayo también hablará en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

Mario Draghi (Cooperación Internacional) es otro de los premiados con una agenda de actividades reducida por su bien nutrida agenda profesional. El economista sí se reunirá con estudiantes de la Universidad de Oviedo. Su protagonismo en la ceremonia, en la que pronunciará discurso, podría llevar aparejada en el día de la ceremonia de entrega de los galardones una mayor presencia institucional del Gobierno español.

Pero esa incógnita aún no está despejada, como tampoco lo está si habrá cambios en la manera de afrontar la entrega con la Princesa de Asturias adquiriendo el mayor protagonismo que pareció augurarse ya el pasado año, con el Rey don Felipe dándole el relevo. Lo decidirá la Casa del Rey. Ese es el mensaje que se lanza desde la Fundación, que, a falta de que se conozca la agenda de los Reyes, esperan que estén en Asturias para el tradicional concierto de los Premios, que será el jueves en el Auditorio Príncipe y en el que sonarán obras de Brahms y Dvorak.

Como es habitual, las entradas para todas las actividades son gratuitas y se pondrán a disposición del público en la página web de la Fundación Princesa de Asturias en dos tandas, en la semana previa de las actividades. Será a a partir del sábado 11, a las 10 horas, para las actividades del 16 al 19 de octubre, y el sábado 18 de octubre, para las restantes.

