Premios Princesa | «Es un honor que estéis aquí»

«Es un honor que estéis aquí» Los alumnos de La Gesta a los que la Reina saludó. La Reina se emocionó al ver a un grupo de alumnos de su antiguo colegio | Doña Letizia saludó cariñosamente a los estudiantes de La Gesta y le dijo a Leonor: «Estos niños van al que fue mi cole»

La ilusión embargaba ayer a los alumnos de sexto de Primaria del colegio La Gesta de Oviedo. Habían tenido la suerte de ser invitados a esperar a los Reyes y a sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía, en un lugar privilegiado de la plaza de la Catedral. Allí, agitando sus banderas de Asturias, de España y de Europa, aguardaban los niños nerviosos el coche que llevaría hasta Oviedo a la Familia Real. Los estudiantes llevaban días esperando esta cita, aunque ni mucho menos imaginaban que podrían hablar con la Reina.

A su llegada, los Reyes y sus hijas fueron saludando a todos cuantos pudieron, pero al llegar a la zona donde se congregaban los escolares, Doña Letizia se interesó por conocer los colegios donde estudiaban y, cuando descubrió que estaban allí los alumnos de La Gesta, el colegio donde ella lo hizo, le explicó a Leonor: «Estos niños van al que fue mi cole». Además, visiblemente entusiasmada, la Reina, que saludó con cariño a todos los alumnos, tuvo el detalle de decirle a Leopoldo Escobedo: «Es un honor que estéis aquí, me emociona mucho».

La Reina continuó con los saludos al resto de estudiantes, pero para los niños de La Gesta, este día se ha convertido en uno de los más especiales que han vivido. No daban crédito. El revuelo se apoderó de estos pequeños de edad muy similar a la de Leonor, que no paraban de comentar lo que les acababa de suceder. «Estamos alucinando, no nos lo podemos creer», contaban.

Los niños destacaban de los Reyes y sus hijas: «Son los cuatro muy guapos, nos ha encantado verlos en persona, no nos los imaginábamos tan altos. Además, nos han saludado unos a la entrada y otros a la salida».

También a ellos les hacía especial ilusión haber estado presentes en el debut de Leonor, «un día que vamos a recordar toda la vida», reconocía Inés Fernández.

Todos ellos conservarán en su memoria este 17 de octubre de 2019 en el que la Princesa Leonor iniciaba una visita que quedará para siempre en la historia y contarán, durante años, la hazaña que, inesperadamente, les tocó vivir y cómo pasaron de ser unos ovetenses que se acercan a disfrutar de una jornada festiva, a convertirse en el centro de todas las miradas. Los alumnos de sexto se llevan el honor de haber sido quienes consiguieron emocionar a la Reina.