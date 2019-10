Premios Princesa | Una campeona cercana a los niños

«Coraje, empatía, superación, deportividad y sacrificio». Esos son algunos de los adjetivos que se podían leer en las pancartas que ondeaban los cientos de alumnos que recibieron ayer a la Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, Lindsey Vonn, en el Complejo Deportivo de Avilés. Notablemente emocionados y con gritos de ovación le dieron la bienvenida a la esquiadora estadounidense los estudiantes que han participado durante el curso en la actividad 'Valores de elite', del programa 'Toma la palabra'.

Durante la charla que Vonn tuvo con los niños les habló de sus inicios en el mundo del deporte y explicó cómo se construye una trayectoria profesional tan meritoria como la suya. «De pequeña no era nada buena, me llamaban tortuga porque era la más lenta y por eso trabajé tanto para mejorar, no solo es una cuestión de talento», confesó ayer la esquiadora olímpica, que también tuvo un recuerdo especial para su familia y las personas que la han apoyado dentro y fuera de las pistas.

Tras conocer un poco de su historia deportiva y de su legado, los niños y niñas llegados de colegios e institutos de toda la región tuvieron la oportunidad de hacerle sus propias preguntas a la premiada. Con curiosidad y desparpajo, los pequeños se atrevieron a preguntarle en inglés por sus experiencias deportivas o detalles como si siente miedo al lanzarse colina abajo a 130 kilómetros por hora sobre unos esquís. «Miedo no tengo porque esquiar es algo que amo y que me hace sentir feliz y libre. Pero las caídas y las lesiones siempre son difíciles y yo tengo en mi cuerpo hasta doce cicatrices diferentes», le contó la campeona a los niños asturianos.

Una sorpresa de cumpleñaños

La charla terminó con varias sorpresas y momentos emotivos. Los alumnos del colegio Marcelo Gago de Avilés, anfitriones del evento, le entregaron un trofeo conmemorativo a la deportista. También tuvieron un detalle con ella los escolares del colegio de La Ería de Oviedo. Después, todos los presentes le cantaron a coro el un 'cumpleaños feliz' adelantado, pues se da la casualidad de que la esquiadora cumple hoy, día de la gala de entrega de los premios, 35 años. «Siento que esta coincidencia ha sido una señal de que tenía que venir a Asturias a recoger este premio», señaló.

«La verdad es que no sé si esquiar va a cambiar el mundo, pero recibir este cariño me hace sentir muy humilde y espero que al menos os inspire para que os sintáis especiales y persigáis vuestros sueños», concluyó la premiada antes de hacerse una foto de grupo con los alumnos de varios clubes de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias.

Vonn fue recibida en Avilés por la alcaldesa del municipio, Mariví Monteserín, y la concejala de Deportes, Nuria Delmiro. El encuentro con los colegios fue moderado por la periodista y jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes de este año, Paloma del Río. «No hay otra manera de definir a Lindsey que como la mejor esquiadora del mundo y es una ocasión para que los niños se acerquen a su figura y conozcan sus valores de elite», destacó Paloma del Río sobre la insigne invitada.