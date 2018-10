La Reina «cinéfila» entre cinéfilos

A la Reina le gusta el cine. Es público y notorio. Y Rodrigo Cortés, presentador del acto que ayer protagonizó Martin Scorsese en la Fábrica de La Vega, lo recordó al inicio. «Es una cinéfila entre cinéfilos», dijo, precisamente, ante unos doscientos cinéfilos -guionistas, directors, montadores, estudiantes de distintos lugares de España- que se dieron cita en el inmenso espacio industrial para escuchar al mítico director.

Doña Letizia llegó poco antes de las cinco de la tarde, mientras el Rey acudía al Reconquista para mantener un encuentro con los patronos de la Finba. No sería hasta su entrada al posterior concierto del Auditorio cuando se les vería juntos. El propio Scorse recibió a la Reina en la factoría que le dedicó la Fundación Princesa, y con él conversó en inglés en su camino hacia la sala, con escalas en los espacios de la Fábrica Scorsese, con foto obligada ante el taxi neoyorquino que ha recorrido las calles de Asturias. Tomó asiento y escuchó, como hizo el resto del público, entre quienes se hallaban el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, y el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, entre otros, y cineastas como Lara Izaguirre, Paula Ortiz, Ion de Sosa, Gonzalo Tapia o Borja Pena.

Scorsese fue desgranando películas, experiencias, anécdotas, fue poniendo nombres propios a su aventura vital. «Paul Newman no era una estrella de Hollywood, era un actor de teatro de Nueva York», dijo sobre el mítico intérprete al que dirigió en 'El color del dinero'. Habló de sus referencias, de su infancia de niño asmático, de su viacrucis particular con 'La última tentación de Cristo', de cómo se gesto 'Toro salvaje', de su trabajo junto a Jerry Lewis y De Niro en 'El rey de la comedia', de su viaje de Nueva York a Los Ángeles, donde aprendió a conducir y donde decidió que no debía dejar jamás en manos de otros el control del montaje de una película. Porque, confesó, en la sala de montaje disfruta enormemente. «Bertolucci me decía que le llevaba medio día encontrar las tomas, yo no sé hacer hacer eso, yo veo el montaje en mi cabeza, me gusta tener los personajes y que ellos se encarguen de todo», afirmó ante un público al que le habló de las pantallas gigantes de los años cuarenta y cincuenta, de cómo le gustaban actores como Clark Gable, Henry Fonda o Rita Hayworth, de cómo admiraba a Orson Welles, y de cómo fue 'La ley del silencio' la película que «me abrió un nuevo mundo, porque esa era la gente yo conocía». Unió esas referencias con otras muchas, lo agitó todo, y nació una forma de hacer cine que nunca ha dejado de evolucionar, de reinventarse: «Lucho por eso».

00:34 Vídeo.

Eso sí, para trabajar ayer y hoy, Scorsese necesita silencio. Evita el ruido en los rodajes. «Fellini le gritaba a todo el mundo, pero yo no puedo con eso, necesito llegar a un punto en el que somos la imagen y yo, y si alguien quiere decir 'buenos días' no es el momento, el que tiene que dar la cara, el que tiene que luchar conmigo mismo soy yo».

Citó a Leonardo di Caprio y su entusiasmo y energía en 'El lobo de Wall Street', habló de las bandas sonoras que han alimentado sus películas de rock, pop y swing e incluso comentó una reciente conversación con Spielberg al hilo de las nuevas formas de producir cine a través de plataformas digitales. «El problema más grave lo tienen las películas del medio, ni las de bajo presupuesto, ni las de grandes aventuras, y esas solo las financian Amazon y Netflix», concluyó. Pero, aunque la mayoría del cine se vea en pantalla casera, siempre quedará la necesidar de compartir: «Siempre habrá personas que quieran vivir la experiencia del cine». Por mucho que esté cambiando, por mucho que quizá haya que asumir que «ese ciclo del cine de cien años» ha llegado a su fin, «la experiencia del público no va a desaparecer». Una hora larga después, Scorsese se fue entre aplausos. Incluido el de la Reina.

