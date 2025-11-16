Adri Gómez, jugador del Real Avilés: «Desde la humildad, tenemos que ser conscientes de que el equipo puede estar ahí arriba» El mediocentro rechaza un exceso de presión ante el Arenas: «Como en cada partido, no vamos más que a luchar por tres puntos y en este caso la consecuencia era el liderato, pero no pensamos en ello»

Adri Gómez remata al larguero en la ocasión más clara del Real Avilés en el partido del pasado viernes ante el Arenas de Getxo.

Alberto Santos Avilés Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

Adri Gómez llegó al final del mercado de fichajes del Real Avilés Industrial sin hacer mucho ruido. No estaba en los primeros puestos de la lista de candidatos a mediocentro, y su fichaje se anunciaba poco más de tres días después de la destitución de Rozada y en plena negociación para la incorporación de Dani Vidal como entrenador. Las dudas sobre la influencia del catalán en la llegada de Adri quedarían disipadas con el inicio de liga en Primera RFEF. Vidal no sólo conocía al conquense, sino que confiaba plenamente en él.

Desde la primera jornada, Adri Gómez ha sido uno de los baluartes del Real Avilés. Con la defensa a medio rodaje, primero se convirtió en un central más para recordar los viejos tiempos. Y en cuanto se estabilizó la situación atrás, pasó a su puesto natural de mediocentro en el que ha demostrado la misma templanza, veteranía y despliegue físico. 1.064 minutos en trece partidos (doce de liga y uno de Copa del Rey) reflejan su papel protagonista en este Real Avilés que asombra a media España futbolística.

«Siempre es positivo sumar y sobre todo continuar otro partido más con la dinámica de la portería a cero»

El viernes ante el Arenas de Getxo, Adri Gómez casi se convierte también en goleador. Tuvo en sus piernas el uno a cero en una jugada forzada en la que elevó el balón sobre el portero rival, pero el larguero se interpuso en su camino al fondo de las mallas. «Como siempre, a este nivel según vas subiendo en el fútbol profesional los detalles lo marcan todo. Fue una pena que no entrase, era una acción al límite, tampoco tenía muchas opciones de colocarla, la toqué como pude y fue una lástima», asegura el jugador blanquiazul.

Ni a él ni a sus compañeros les sorprendió el buen nivel del Arenas, sobre todo en la primera mitad. «Éramos conscientes de que es un equipo con mucho ritmo, que nos iba a exigir desde el primer minuto. Los resultados no hacen referencia a lo que están haciendo en liga», defiende Adri Gómez. En ese contexto, para el conquense sumar un punto «siempre es positivo, y sobre todo continuar con la dinámica de otro partido más con la portería a cero, y el equipo demostró, pese a no hacer buen comienzo, que se repuso y compitió».

«La plantilla me ilusionaba cuando llegué, aunque vas con más cautela al ser un recién ascendido y no esperas que las cosas vayan tan bien desde el inicio»

En el partido del viernes no pasó desapercibido el estado del césped del Suárez Puerta, muy pesado por la lluvia repentina que arreció casi desde el pitido inicial. «Creo que el estado no era el idóneo, sólo hacía falta verlo, y bueno, creo que evidentemente afecta al juego, nos hubiese venido mejor en buenas condiciones», valoró Adri Gómez. Por eso, y por otros factores como la presión del Arenas, el Real Avilés volvió a tener problemas en la fase inicial del duelo, algo que explica el mediocentro como «situaciones de partido, dinámicas en las que el partido está a veces más para un equipo y otras para otro».

Tras el descanso, el dominio cambió de bando. «Simplemente el míster siempre ajusta lo que ha visto en el primer tiempo e intentamos ajustar aquello en lo que estábamos peor. El equipo empujó hasta el final como suele hacer en otros partidos, aunque esta vez sin recompensa. No se dio, pero estoy contento con que el equipo entendiese que el punto no era suficiente y llegar al final», añade Gómez.

Buenas sensaciones

En cualquier caso, aunque se valora el empate ante el Arenas, matizó que «en casa siempre la exigencia con nuestra gente es la victoria. Fuera también lo intentamos, pero en casa hay que luchar siempre por la victoria. Aún así, el punto nos permite seguir teniendo buenas sensaciones y es positivo, aunque siempre queremos ganar».

Sobre la ilusión de la afición por ver al Real Avilés líder el viernes por la noche, Adri Gómez no está de acuerdo con quienes consideran que eso presionó a los jugadores en exceso. «Ninguna. Tenemos claro que nuestro día a día pasa por competir, que el objetivo final, sea el que sea, va a pasar por luchar en cada partido y no vamos más que a luchar por tres puntos. La consecuencia en este caso era el liderato, pero no pensamos en ello», defendió.

Adri Gómez es ambicioso y cree que el equipo blanquiazul está arriba por méritos propios. «Para nada es una sorpresa. En esta liga, en el deporte, nadie te regala nada y hay mucho mérito del equipo. Cada uno en cada momento de la temporada está donde se merece y vamos a pelear por seguir ahí arriba», resaltó.

«Desde el principio tuve sensaciones muy buenas con el grupo, en la ciudad, en un contexto que me ha ayudado a sentirme a gusto y feliz»

El conquense recordó que «la verdad que desde el primer día que llegué vi una plantilla que me ilusionaba. Evidentemente, vas con más cautela siendo un recién ascendido y no esperas que las cosas vayan tan bien desde el inicio, pero desde la humildad tenemos que ser conscientes de que el equipo puede estar ahí arriba y hay equipo de sobra para competir».

Sobre su papel como pieza clave en el esquema de Dani Vidal, concluyó que «estoy muy contento, desde el principio tuve sensaciones muy buenas con el grupo, en la ciudad, en un contexto que me ha ayudado a sentirme a gusto y feliz, y eso se ve reflejado en el verde».

¿Mejor solo o acompañado en el doble pivote? Adri Gómez lo tiene claro: «Con todas las formaciones. Siempre digo que estando en el campo estoy a gusto. Tenemos la suerte de tener una plantilla muy completa y con muchos recursos, así que en ambas situaciones estoy a gusto y lo que quiero es aportar».

El equipo sigue tercero

El Real Avilés Industrial continúa en una situación privilegiada en la clasificación del grupo uno de Primera RFEF después del empate ante el Arenas en la jornada 12. Aunque los avilesinos durmieron el sábado segundos, el triunfo del Racing de Ferrol los devuelve a la tercera plaza. El Tenerife es líder con 25 puntos, seguido del Racing, que suma 23 y el Real Avilés es tercero con 21, empatado con el Celta Fortuna y el Real Madrid Castilla, que completan los puestos del ‘play-off’. El sexto (Pontevedra) está a cuatro puntos de los avilesinos, al igual que el Mérida, próximo rival el sábado (16.15 horas).

Por abajo, el Real Avilés aventaja en ocho puntos al Guadalajara, que marca el primer puesto de descenso a Segunda RFEF.