Adri Gómez y Pablo Álvarez, presentados en el Real Avilés: «Hay plantilla de sobra para competir en Primera RFEF» Los últimos fichajes del club para el centro del campo analizan la pretemporada y lo que esperan del curso desde perspectivas muy diferentes

Santy Menor Avilés Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:58 Comenta Compartir

Continúan las presentaciones de fichajes en el Real Avilés Industrial, dentro de un verano que se preveía intenso, con muchos movimientos, después del ascenso a Primera RFEF. Este mediodía fue el turno de dos centrocampistas, el experimentado Adri Gómez y el sub 23 Pablo Álvarez, dos jugadores de perfiles muy distintos y en momentos de su carrera totalmente opuestos.

Como siempre, ejerció de maestro de ceremonias el director deportivo del club, Miguel Linares, que afronta la última semana de mercado –se cierra el lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas– con tres operaciones encima de la mesa: el fichaje de dos laterales sub 23, uno para cada banda, y la baja de un defensa central que «ya está encarrilada. Nos gustaría hacer todo ya, pero las cosas llevan su tiempo y no dependen solo de nosotros». En todo caso, la idea es «tener cerrada la plantilla el domingo».

«Lo más importante es adaptarnos cuanto antes al ritmo de una categoría muy igualada en la que los detalles lo marcan todo» Adri Gómez Centrocampista

El primero en tomar la palabra fue Adri Gómez, pivote defensivo conquense de 31 años. El centrocampista vivirá su tercera temporada consecutiva en Primera RFEF tras disputar las dos últimas con Unionistas y Sestao, siendo ese pasado reciente en el País Vasco clave en su adaptación. «Está siendo muy rápido porque soy un enamorado de nuestro país en general y del norte en particular. Conocía Asturias, me encanta y estoy encantado de estar aquí con vosotros».

El mercado fue «complejo» para el futbolista conquense, que tenía bastante decidido vivir una tercera experiencia en el extranjero después de sus etapas en el Irtysh Pavlodar de Kazajistán y el Podbeskidzie de Polonia, sin embargo «las semanas fueron pasando, llegó la llamada de Miguel Linares a mis agentes y a mí y el del Real Avilés, pese a ser un recién ascendido, me pareció un proyecto muy interesante».

Ahora, con la posibilidad de ocupar las posiciones de mediocentro y central, puesto en el que debutó el pasado sábado en Barakaldo, confía en que el cuadro blanquiazul se «adapte» lo más rápido posible a una categoría «cuyo ritmo es mayor, la igualdad es un denominador común y al final los partidos se deciden por detalles. Creo que hay jugadores de sobra para competir bien, pero hay que demostrarlo sobre el terreno de juego».

¿Es positivo comenzar la Liga contra un 'gallito' como la Ponferradina? «Eso nunca se sabe. He vivido de todo a lo largo de mi trayectoria. A veces viene bien y otras veces te pasan por encima», sonríe el conquense.

«Me esforcé al máximo en cada entrenamiento y en cada partido para poder quedarme en la plantilla esta temporada» Pablo Álvarez Centrocampista

La de Pablo Álvarez, llanerense de 22 años, todavía en edad sub 23, fue una de las sorpresas del mercado para el Real Avilés. «Llegué sabiendo que iba a tener contrato con el club, pero me jugaba el seguir aquí o el salir cedido. Lo di todo en cada entrenamiento, en cada partido, y al final he conseguido quedarme en la plantilla, aunque soy consciente de que aún no he conseguido nada», comenta.

Sobre su posición, ha vuelto a los orígenes tras su fichaje por el Real Avilés. «En el Sporting siempre había jugado de '6'. Después en el Llanera y el Langreo pasé a la mediapunta e incluso a la banda, pero rápidamente desde que llegué empecé a recordar conceptos antiguos para adaptarme al sistema de los entrenadores».

Pablo se encuentra cómodo con el nuevo técnico, Dani Vidal, pues «lo que nos pide casa bastante bien con mis características». Sabedor de la competencia que hay y lo difícil que lo tendrá para jugar en Primera RFEF, afronta este nuevo curso «como un reto. Tanto para mí como para el Real Avilés es un salto y ahora tenemos que asentarnos en la nueva categoría. Ya lo viví cuando fiché primero por el Llanera y después por el Langreo».

El nuevo futbolista blanquiazul estuvo presente en la final del 'play off' de ascenso frente al Majadahonda y espera ver pronto de nuevo un ambientazo así en el Suárez Puerta. «La ciudad estaba volcada y desde ese día empecé a rezar por poder estar algún día aquí», sonríe.

