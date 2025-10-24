Sigue la riada blanquiazul: la afición del Real Avilés agota las entradas para Valdebebas Los aficionados retiraron en dos días las únicas 250 localidades cedidas por el Real Madrid al conjunto realavilesino

La afición del Real Avilés Industrial sigue enganchada a su equipo. En apenas dos días, los aficionados agotaron, al precio único de 19 euros, las 250 entradas que el Real Madrid ofreció al club y que fueron enviadas por e-mail ayer a los interesados.

No habrá venta física en el estadio y la riada blanquiazul estará ubicada en la grada lateral este del Alfredo Di Stéfano. Si bien en Madrid residen bastantes aficionados del Real Avilés, será uno de los mayores desplazamientos en lo que va de temporada, ligeramente inferior al de Zamora, pese a no haber autobús organizado por ninguna peña en esta ocasión.

Horario frente al Arenas de Getxo

El club también conoció ayer el horario del partido correspondiente a la jornada 12 frente al Arenas de Getxo. El Real Avilés recibirá al cuadro vasco en el Suárez Puerta el sábado 15 de noviembre a las 20.30 horas, por lo que la luz artificial volverá al templo blanquiazul.

