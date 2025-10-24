El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La afición del Real Avilés, frente al Talavera. Paloma Ucha

Sigue la riada blanquiazul: la afición del Real Avilés agota las entradas para Valdebebas

Los aficionados retiraron en dos días las únicas 250 localidades cedidas por el Real Madrid al conjunto realavilesino

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:24

Comenta

La afición del Real Avilés Industrial sigue enganchada a su equipo. En apenas dos días, los aficionados agotaron, al precio único de 19 euros, las 250 entradas que el Real Madrid ofreció al club y que fueron enviadas por e-mail ayer a los interesados.

No habrá venta física en el estadio y la riada blanquiazul estará ubicada en la grada lateral este del Alfredo Di Stéfano. Si bien en Madrid residen bastantes aficionados del Real Avilés, será uno de los mayores desplazamientos en lo que va de temporada, ligeramente inferior al de Zamora, pese a no haber autobús organizado por ninguna peña en esta ocasión.

Horario frente al Arenas de Getxo

El club también conoció ayer el horario del partido correspondiente a la jornada 12 frente al Arenas de Getxo. El Real Avilés recibirá al cuadro vasco en el Suárez Puerta el sábado 15 de noviembre a las 20.30 horas, por lo que la luz artificial volverá al templo blanquiazul.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  5. 5

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  6. 6 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  7. 7 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  8. 8 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  9. 9 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias
  10. 10 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sigue la riada blanquiazul: la afición del Real Avilés agota las entradas para Valdebebas

Sigue la riada blanquiazul: la afición del Real Avilés agota las entradas para Valdebebas