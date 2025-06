La afición del Real Avilés se pronuncia sobre el posible cierre del Suárez Puerta: «Es ridículo no dejar festejar un ascenso»

Alberto Santos Avilés Jueves, 19 de junio 2025, 16:27 Comenta Compartir

La propuesta de sanción de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte al Real Avilés Industrial por la celebración del ascenso del club a Primera RFEF al finalizar el partido ante el Rayo Majadahonda no ha sentado nada bien en la afición blanquiazul. Las peñas y grupos de animación enfatizan en el hecho de que fue un acto de fiesta espontáneo y sin ningún tipo de incidentes, en el que hubo máximo respeto al equipo contrario y al colectivo arbitral.

«Sabemos que no se puede encender bengalas en el campo, pero la Policía nos dijo que una vez que se fuera el árbitro la celebración era nuestra, que podíamos hacer lo que nos diese la gana» Indeseables

José Aurelio Fernández, en representación de la Peña Lolín Lloriana, asegura que «me parece ridículo que no dejen celebrar a la afición, sin haber ningún altercado. Si consigues un objetivo, lo lógico es celebrarlo y sin que haya incidentes. Me parece de lo más normal». Coincide en su opinión con el sentir generalizado de la afición del Real Avilés al defender que el acto de celebrar un éxito así es difícilmente evitable, «cuando además se celebró tranquilamente. Es ridículo no dejar festejar un ascenso a la afición».

El grupo de animación Indeseables también expresa su rechazo a la intención de Antiviolencia de cerrar el Suárez Puerta durante un mes, además de imponer al Real Avilés una multa de 10.000 euros. «Nos parece ridículo, una barbaridad. El momento de la celebración fue cuando el árbitro ya había entrado al túnel de vestuarios. A partir de ahí, el campo es nuestro, del Avilés», defiende un portavoz de este grupo, quien también recuerda que «el Avilés es un club de sus aficionados, qué menos después de un acto histórico que bajar a abrazar a los jugadores, que además llevaban un año durísimo».

«En el Suárez Puerta no hubo incidentes, sólo una alegría desbordada, una celebración que se cogió con muchas ganas después de tantos años» Peña Minuto 42

El grupo de Indeseables destaca el hecho de que se quiera sancionar por el mismo gesto de celebrar un éxito «a muchos equipos de la categoría, es que es ridículo, esperamos y confiamos que el club tome cartas en el asunto y presente un recurso para que no vaya a más porque sería lamentable».

Uno de los motivos de la sanción que se propone desde Antiviolencia al Real Avilés es «la activación de varios artificios pirotécnicos con ocasión del encuentro». Se refiere este organismo gubernamental al encendido de las típicas bengalas que dan colorido a las celebraciones relacionadas con el mundo del deporte. En este sentido, Indeseables explica que «el tema de las bengalas es algo que va ligado al fútbol. Siempre sabemos de sobra que no se pueden encender dentro del estadio ni en los aledaños, pero yo hablé con la Policía y me dijeron que, una vez que se fuera el árbitro, la celebración era nuestra y podíamos hacer lo que nos diese la gana. Una vez acabado el partido, el estadio es nuestro y del club, podemos saltar al campo».

«Si consigues un objetivo como este ascenso, lo lógico es celebrarlo sin que haya incidentes ni altercados. Me parece algo de lo más normal» Peña Lolín Lloriana

Además, también recordó en descargo de la afición blanquiazul que «venimos de vivir una situación como el covid en el último ascenso a Segunda RFEF, que nos pilló en el 'play-off' el segundo brote. Estábamos en la grada que no podíamos ni abrazarmos al celebrar los goles, con mascarilla... Ahora que hay normalidad y que estamos ante algo histórico, qué menos que celebrar con los jugadores. Esas personas que proponen la sanción que les expliquen a cualquier niño que va todo el año al estadio, que no puede saltar al campo a darle un abrazo al que fue su ídolo durante la temporada. El Avilés es un equipo de ciudad pequeña, somos una familia todo el año, aficionados, jugadores, directiva, y las familias se abrazan y celebran los éxitos».

Marta Fraga es la presidenta de la Peña Minuto 42 y también tiene claro su rechazo a esta posible sanción a causa del ascenso del Real Avilés. «Espero que no prospere, viendo otros precedentes como el Español el año pasado con el Oviedo o este año al salvarse, que no les multaron. En el Suárez Puerta no hubo incidentes, sólo una alegría desbordada. No es como otros casos que hubo algún problema, aquí fue una celebración que se cogió con muchas ganas después de tantos años», defiende.

Alude, igualmente, a todos los precedentes que hay cada final de temporada de invasión de campos para celebrar ascensos o permanencia, y no se aplica el mismo rasero a la hora de hacer propuestas de sanción.

Mientras, el Real Avilés presentará las oportunas alegaciones a los organismos que deberán adoptar una decisión final sobre esta propuesta de sanción de Antiviolencia relacionada con el final del partido ante el Rayo Majadahonda.