Álvaro Fernández, portero del Real Avilés: «Si miramos atrás, vemos que somos un equipo fiable y vamos a seguir adelante»

El final del partido del domingo entre el Real Avilés Industrial y el Celta Fortuna fue de todo menos tranquilo. La controvertida decisión arbitral ... de revisar el gol de la victoria viguesa tras señalizar una infracción a instancia de su asistente no gustó nada en la parroquia avilesina. Esos ánimos caldeados se trasladaron a la zona de vestuarios y las declaraciones a los medios de comunicación. Allí le tocó dar su opinión a uno de los capitanes del Real Avilés, el meta Álvaro Fernández, que confirmó la versión de sus compañeros y del club sobre la decisión del colegiado Francisco Crespo, pero también lanzó un mensaje de tranquilidad de cara al futuro.

Para empezar, Álvaro ensalzó «un gran partido, entre dos grandes equipos, que considero que nos hemos merecido mucho más. Hemos perdido el partido y ha sido bastante injusto, pero toca así. Tengo que resaltar el gran partido que hizo el equipo. No es fácil jugar contra un equipo que muchas veces, en la mayoría de partidos, es superior a los rivales y hoy demostramos el gran equipo que somos, pero no pudo ser y nos toca seguir».

«Me quedo con el esfuerzo y trabajo de mi equipo el domingo, y doy gracias a la afición porque nos llevan en volandas»

En cuanto a la jugada polémica del segundo gol del Celta Fortuna, añadió que «yo estaba a un metro del área. Sí que es verdad que el línea antes de que sea la jugada ya había pitado. El mismo árbitro dice en el campo que se había equivocado. Pero bueno, también son personas y se equivocan. Hoy considero que se han equivocado y no pasa nada. Igual que en otros partidos no lo hemos llevado, pues hoy... El árbitro dice que se ha equivocado después de haber visto las imágenes».

El meta blanquiazul desveló que «también lo sé por algún compañero que ha estado más cerca mía ahí, que les hace el comentario en la misma jugada cuando vuelve de decir el gol. Pero bueno, ya ha pasado, ya no podemos hacer nada». Por tanto, él se queda «con el esfuerzo, con el trabajo que hizo mi equipo. También quiero dar las gracias a la afición, que volvió a estar con nosotros. Siempre son uno más, nos llevan en volandas y creo que sin ellos no hubiese sido posible hoy jugar igual de bien».

«Da igual que hubiésemos ganado o lo que ha pasado después de la derrota, vamos a tener que luchar hasta el final»

El Real Avilés atraviesa un pequeño bache de resultados, que no de juego, con un punto sumado de los últimos nueve en disputa. A Álvaro Fernández no le preocupan esos números y quiere tener altura de miras en una temporada muy larga. «Da igual que hubiésemos ganado o lo que ha pasado después de esta derrota. Tenemos que seguir porque nosotros somos un equipo que vamos a tener que luchar hasta el final, como se está demostrando. Nadie hubiese pensado tampoco que hubiésemos estado toda esta parte de la temporada donde estamos. Entonces, también hay que resaltar el gran trabajo que está haciendo el club en general, el equipo, todos desde el primero al último. Sí que es verdad que no se ha dado en estos dos partidos, pero también si miramos atrás hay que ver que somos un equipo fiable y que esto vamos a seguir adelante. Y ahora quedan unos grandes partidos en los que el equipo va a seguir demostrando el gran equipo que es», defendió.

Mirada hacia adelante

En cuanto al estado anímico del vestuario después de una derrota tan dura como inmerecida, el portero madrileño aseguró que «como es normal, jodidos porque a nadie le gusta perder. Pero bueno, nos quedamos también con las palabras que dijo el míster. Está todo el mundo muy orgulloso de cómo hemos jugado».

Con esa filosofía en la plantilla blanquiazul, es partidario de mirar a medio y largo plazo para afrontar el final de la primera vuelta entre el mes de diciembre y principios de enero de 2026. En este sentido, uno de los capitanes del Real Avilés Industrial recordó que «claramente, somos exigentes y nos hubiese gustado sacar otra cosa, pero mañana será otro día, nos toca pensar en el próximo partido y estamos totalmente seguros de que lo vamos a seguir haciendo igual de bien que hasta ahora».