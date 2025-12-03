El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Momento en el que Omar Ramos dispara a puerta en el segundo gol del Celta Fortuna, con Berto Cayarga en el suelo. Pablo Nosti

Álvaro Fernández, portero del Real Avilés: «Si miramos atrás, vemos que somos un equipo fiable y vamos a seguir adelante»

El meta madrileño reconoce la pesadumbre del vestuario por la dura derrota ante el Celta Fortuna, pero anima a «pensar ya en el próximo partido»

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:36

Comenta

El final del partido del domingo entre el Real Avilés Industrial y el Celta Fortuna fue de todo menos tranquilo. La controvertida decisión arbitral ... de revisar el gol de la victoria viguesa tras señalizar una infracción a instancia de su asistente no gustó nada en la parroquia avilesina. Esos ánimos caldeados se trasladaron a la zona de vestuarios y las declaraciones a los medios de comunicación. Allí le tocó dar su opinión a uno de los capitanes del Real Avilés, el meta Álvaro Fernández, que confirmó la versión de sus compañeros y del club sobre la decisión del colegiado Francisco Crespo, pero también lanzó un mensaje de tranquilidad de cara al futuro.

