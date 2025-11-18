Álvaro Santamaría, jugador del Real Avilés: «Para un delantero es un orgullo que te den un premio con el nombre de Quini» «Se lo debo al equipo del año pasado. Teníamos una gran plantilla y me pude favorecer para convertir esos goles»

Álvaro Santamaría, del Real Avilés, posa en el Suárez Puerta con el once en la tablilla, el número de goles que convirtió en Liga el curso pasado.

Iván García Avilés Martes, 18 de noviembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

Si el nombre de Enrique Castro 'Quini' resuena con más eco en algún lado es en el estadio que desde su fallecimiento en 2018 también lleva en su nomenclatura el nombre de 'El Brujo'. El Molinón vio a finales de 2021 debutar a un joven delantero de, entonces 20 años: Álvaro Santamaría (Gijón, 2001). Casi un lustro después, el canterano del Sporting recibirá mañana el Premio Quini por su última temporada en el Real Avilés como máximo goleador asturiano de Segunda Federación.

–Recibir un premio que lleva el nombre de todo un referente como Quini es un honor para casi todo el mundo, aunque en su caso, delantero y formado en Mareo... Más especial si cabe, ¿no?

–Sí, yo siempre he tenido a Quini como una referencia. No lo vi jugar por un tema de edad, obviamente. Pero un delantero asturiano que metió sus goles y con la historia que hizo tanto en el Sporting y en Asturias. Para un delantero es un orgullo tremendo recoger un premio que lleva su nombre.

–¿No coincidió con él en el Sporting, no?

–No, yo llego justo un par de año después.

–Once goles el curso pasado en Liga, otro en 'play off' le hacen merecedor de este galardón. ¿Cómo recuerda ese curso, culminado con el ascenso?

–En lo personal fue un poco un año de altibajos. Empecé bien, pero tuve un par de lesiones. Me costó volver, pero luego creo que encadené una muy buena segunda vuelta para acabar el año a un muy buen nivel, como el resto del equipo. Y sí, pudimos lograr ese ascenso que era lo que buscábamos.

–¿Un premio personal que refleja el éxito colectivo?

–Sí. Es un orgullo que me lo den, pero se lo debo al equipo del año pasado. Teníamos una gran plantilla y, como delantero, me pude favorecer de ello para hacer esos goles.

–Y no parece que hayan notado el salto de categoría. Ahí siguen otro año en cabeza, ahora en Primera

–Creo que se ha hecho un grupo muy competitivo y también muy bueno a nivel humano. Se está demostrando en el día a día. Los resultados hablan por sí solos y que un recién ascendido esté compitiendo tan bien y peleando por estar arriba habla, no solo de la calidad futbolística, sino del gran grupo humano que hay detrás.

–Y eso que no lo han tenido fácil con un cambio de míster a dos semanas de que empezase la competición.

–Creo que el míster ha llegado con las ideas muy claras. Los jugadores es verdad que teníamos dudas porque no es fácil cuando te cambian el entrenador a dos semanas de empezar la liga. Pero Dani ha venido con las ideas muy claras y eso se está reflejando en los resultados, que casi nos han acompañado desde el inicio de temporada.

–Acaba de regresar de una lesión que lo mantuvo unas semanas de baja. Centrándonos de nuevo en lo personal, ¿cómo está notando ese salto de categoría?

–Los primeros partidos me costó adaptarme un poco, pero creo que a raíz de esos dos o tres encuentros iniciales ya me había empezado a encontrar bien. Estaba jugando bien antes de la lesión, estaban siendo mis mejores partidos. Una pena tener que parar, pero también te sirve para intentar enfocarte en otras cosas y volver igual o mejor.

–Va a compartir nómina de premiados con Gaspar Campos, Diego López, Nacho Méndez... Y el premio lo entrega David Villa, que también lo ha ganado en varias ediciones. ¿Lo hace más especial?

–Es un orgullo compartir escenario con jugadores de ese nivel y que te comparen con ellos. Que te pongan en esa lista es un motivo de reconocimiento y te sirve para seguir trabajando día a día. Que lo haya ganado Villa, pues ya lo dice todo. Es un espejo en el que nos reflejamos los jóvenes. Te da fuerza para seguir superándote día a día.

–Llegó a debutar con el primer equipo del Sporting en Segunda. Después, ha tenido que ir a buscarse la vida fuera. A un paso de volver al fútbol profesional de nuevo, ¿es a lo que aspira?

–Todo el mundo que está tan cerca piensa en ello. Primera Federación es ya una categoría bastante profesionalizada, pero con 24 años claro que pienso en llegar al fútbol profesional y asentarme. Estoy en una etapa muy bonita, disfrutando del día a día y es por lo que trabajo y juego al fútbol cada semana.

–De haber ganado este viernes hubieran dormido líderes. ¿Hacia dónde mira el Real Avilés: hacia la salvación o se plantean objetivos más ambiciosos?

–Ambiciosos no. Todos los puntos que se consigan ahora sabemos que son buenos porque al final de temporada no sabes dónde te pueden hacer falta. Eso es lo que tenemos en mente en el vestuario. Hacer todos los puntos que se pueda y al final de año ver dónde estamos y competir por lo que sea. Si puede ser por estar arriba, mejor. Y si es por estar en mitad de tabla o más abajo, que esperemos que no, también lo haremos.

–El año pasado consiguieron que el ascenso del Avilés interesase al mismísimo Bizarrap. En una hipotética fiesta del ascenso... ¿Lo invitaría al Suárez Puerta?

–Si subimos este año invitamos a quien haga falta (se ríe). Pero para eso ya habrá tiempo de pensar en mayo o en junio si toca.