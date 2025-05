Entre diez y veinte euros para ver al Real Avilés en Lebrija ante el Antoniano

Santy Menor Avilés Miércoles, 7 de mayo 2025, 06:31 Comenta Compartir

El Real Avilés contará con un paquete de entradas para el partido de ida de las semifinales del 'play off' de ascenso a Primera RFEF en el Municipal de Lebrija frente al Atlético Antoniano. Un club cuyo nombre no proviene de Elio Antonio de Nebrija, sino que se debe a los frailes de San Francisco, que tenían un campo de fútbol en sus instalaciones en pleno centro de Lebrija, que ya no existe. El nombre del club es en honor a San Antonio de Padua, que era Franciscano.

Las entradas se podrán adquirir en la tienda del Real Avilés desde hoy miércoles, en horario de 10 a 14 horas, de miércoles a viernes. Las categorías y precios de las entradas para tribuna son los siguientes: adultos (mayores de 24 años), 20 euros; jóvenes (de 16 a 24 años), 15; y niños (de 7 a 14 años), diez. Los menores de siete podrán entrar gratis al recinto si hay entradas disponibles, como ocurre durante la temporada regular en el Román Suárez Puerta. El Atlético Antoniano también tiene habilitada la venta online.

En cuanto a la retransmisión del partido, el Real Avilés, a través de su plataforma (RAI TV), se encuentra en conversaciones con Lebrija TV, canal habitual en las retransmisiones de los partidos como local del Atlético Antoniano, en busca de un acuerdo. «Informaremos sobre este asunto con la mayor brevedad posible», comentaban ayer fuentes del equipo blanquiazul.

El Real Avilés negocia con Lebrija TV el poder retransmitir el partido, aunque el equipo no estará solo en la ida

Aunque un buen número de aficionados del Real Avilés ya han confirmado que se desplazarán a Sevilla a animar al equipo, y ha se ha iniciado incluso una red de contactos para compartir coches en tierras andaluzas, algunos de los que no pueden viajar están solicitando a club la instalación de una pantalla gigante en el Suárez Puerta si finalmente se puede hacer con los derechos de la retransmisión, a imagen y semejanza de lo ocurrido hace dos años.

A nivel deportivo, el Real Avilés reiniciará hoy su vuelta al trabajo con la intención de preparar minuciosamente el primer duelo de esta primera ronda del 'play off' de ascenso a Primera RFEF. La pasada semana estuvieron con molestias físicas Èric Callís, Santamaría y también Edu Cortina y Palacín, que no fueron convocados para Soria.

