Raúl Rojas y Néstor Senra se reencuentran con el Real Avilés: «Jugar en Lebrija es venir a una guerra»

«Esto es cosa del destino. No se le puede buscar más explicación». Así analiza Raúl Rojas, jugador del Atlético Antoniano que, un año ... después de su salida del Real Avilés, se vaya a enfrentar al conjunto blanquiazul en las semifinales del 'play off' de ascenso a Primera RFEF. Tanto él como Néstor Senra, con quien compartió vestuario el pasado curso en el Suárez Puerta, afrontan la eliminatoria «con ganas de volver a Avilés para ver a compañeros, trabajadores del club y aficionados», pero también con ambición. «Una vez que estamos aquí queremos el ascenso, como todos».

Senra lleva toda la temporada en el Atlético Antoniano, aunque no ha logrado asentarse en el equipo titular. De los 25 partidos disputados, solo 10 han sido desde el inicio. «Me está pasando un poco como el año pasado en Avilés, pero este año lo estoy llevando mejor, quizá por la madurez. El titular en el lateral derecho está siendo Álvaro Caro, pero creo que los dos estamos haciendo una muy buena temporada porque nos estamos retroalimentando con una competencia muy sana».

Esa es una de las claves del éxito del Antoniano, según Raúl Rojas, que llegó al equipo en invierno cedido por el Linares y sí ha tenido más protagonismo en el equipo, con diez titularidades en catorce partidos, un gol y una asistencia. «Somos una familia, una piña en el vestuario y eso hace que si no te toca jugar te alegras por el compañero que sale. Si tienes 22-23 tíos así en un vestuario, que siguen el mensaje del 'míster', es mucho más fácil».

Cuando llegaron, a los dos les dijeron desde el club que el objetivo del curso era la permanencia. Incluso a Rojas, que llegó para la segunda vuelta. «La receta fue ir partido a partido. Poco a poco nos lo fuimos creyendo, no nos caímos en ningún momento y fuimos de menos a más. Hicimos un gran final de temporada, el objetivo sí pasó a ser el 'play off' y ahora no es otro que el ascenso. Aunque somos un equipo humilde, tenemos lo mismo que perder que el resto y vamos a matar por el objetivo», coinciden.

En ese sentido, cuando se les pregunta cómo es el Municipal de Lebrija lo tienen claro, sobre todo Rojas. «El que viene a jugar a Lebrija sabe que le espera una guerra. Hace calor, vienen más de mil personas al campo que aprietan, es un campo sintético que tiene ya varios años y nosotros somos un equipo que brega mucho, que pelea, que no da un balón por perdido... Es muy difícil ganarnos aquí», aseguran.

La principal baza del Antoniano para la semifinal es sacar un buen partido en la ida, aunque también podrían jugar con la presión del Real Avilés en el Suárez Puerta, un estadio al que tanto Senra como Rojas tienen muchas ganas de volver. «Están ahí muchos compañeros, Natalio, Davo, Julio, 'Mece'... pero también trabajadores del club, aficionados... Tenemos muchas ganas de volver». En ese sentido, Rojas ya ha estado hablando con aficionados e incluso compañeros de los medios de comunicación. «El tiempo que estuve ahí me hicieron sentir como que llevaba viviendo en Avilés toda la vida y eso no se olvida». Además, el extremo tiene una 'espinita' clavada aún. «Por la lesión no pude contribuir a que el equipo se salvase en el 'play out'».

Tanto Senra como Rojas están volviendo a disfrutar del fútbol tras pasarlo mal a nivel deportivo con el Real Avilés. «Teníamos un equipazo y nos tocó sufrir para salvarnos, pero el final fue dulce porque conseguimos ganar al Manchego», recuerda Senra. Rojas asume que «el fútbol es así, un año estás abajo y otro arriba, lo principal es resistir los malos momentos y hacerte fuerte».

Raúl Rojas tuvo opciones de continuar en el Real Avilés en verano. «Me llamó Miguel Linares y me dijo que tanto a él como a Javi Rozada les gustaba mi perfil, pero que ya no era sub 23 y que tenían dudas. En esto me llamó el Linares, me ofreció dos temporadas y no pude esperar. En invierno, como no estaba teniendo muchos minutos, decidieron cederme y ahora afronto con muchas ganas este 'play off». El atacante andaluz tiene claro que «marcaré, porque es la ley del 'ex'. Pero no lo voy a celebrar», adelanta.