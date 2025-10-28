El verdugo del Real Avilés con el Ávila que acabó de blanquiazul

De odiado a querido en Avilés en menos de un año. Así fue la sorprendente relación de Yelidá Oyola Palacios (Salamanca, 1966), conocido como Yeli, ... con el Real Avilés Industrial. La eliminatoria de Copa del Rey que se celebra este jueves (20 horas) en el estadio Adolfo Suárez de Ávila tiene un precedente a favor de los abulenses hace 35 años, en un doble enfrentamiento muy igualado en el que el verdugo de los avilesinos acabaría vistiendo de blanquiazul en la siguiente temporada en Segunda División.

Yeli atiende a LA VOZ DE AVILÉS por teléfono en el poco tiempo libre que le queda su actividad como médico especialista en medicina y cirugía estética, experto en varices y tratamientos regenerativos pioneros. Con base de operaciones en Cáceres, tiene clínicas en varias ciudades españolas. A pesar de esa agenda, siempre saca un hueco para mantener vínculo con el fútbol y los equipos en los que militó (Real Ávila, Real Avilés, Numancia o Cacereño).

En el caso del equipo avilesino, sus recuerdos siguen muy presentes porque el pasado verano visitó la ciudad para participar en el 35 aniversario del ascenso a Segunda División. «Guardo una fantástica relación con gente como Benito, que también llegó del Ávila y vivíamos juntos en Oviedo. Vive en Ciudad Real y nos vemos todos los años. En Avilés me encontré al grupo de gente más fantástico con el que he convivido nunca. Mantengo contacto con Joaquín, Rafa, Julio Iglesias, Coloma, Segundo...», destaca con cariño.

Ampliar Yeli, a la derecha, junto a su amigo Benito, que también llegó al Avilés desde el Ávila y con quien compartía piso en Oviedo. LVA

Nadie lo diría hace 35 años, después de que Yeli fuese protagonista en la eliminación del Real Avilés por el Real Ávila en la eliminatoria de la Copa del Rey en la temporada 1990-1991, con dos goles, uno de ellos en el minuto 92 en el Muro de Zaro que suponía el empate a dos y que se acabaría resolviendo en los penaltis para los visitantes (4-5). «Recuerdo que estaba embarrado, llovía a mares», asegura el salmantino.

Aquel Real Avilés Industrial de Segunda División lo entrenaba Vicente González Villamil, una pieza clave en el fichaje de Yeli por los blanquiazules en la temporada siguiente «El Avilés me ficha porque 'Vicentón', según me cuenta, sabía que había habido mucho interés del Oviedo cuando él era secretario técnico del Oviedo. Cuando le cesan me dice que tenía mi ficha encima de su mesa. Luego va al Avilés y me ficha porque me conocía», destaca.

A Yeli se le presentaba la oportunidad de jugar en Segunda División. «Llevaba ya dos años muy buenos y fui al Avilés ganando menos dinero de lo que ganaba en Segunda B y de las ofertas que tenía, como del Compostela, que también había subido, el Córdoba o el Badajoz, que me doblaba lo que cobraba en Avilés. Pero quería jugar en el Sporting o en el Oviedo porque ya me habían mostrado interés. Era el gran año del fútbol asturiano, con los dos jugando la UEFA y el Avilés en Segunda», recuerda.

Un año difícil en Avilés

La temporada 91-92 en Avilés tuvo luces y sombras para Yeli, «porque me salió mal el año, estaba tocado del abductor y los campos estaban embarrados. Me tuve que operar, y también tuve tocada la rodilla. Encima descendimos. Era el segundo año en Segunda. Empezamos como una moto, no sé si era sexta u octava jornada con el Lérida, íbamos sextos o séptimos y con 0-0, yo de titular, en los últimos minutos me quedo solo delante del portero. Venía Alí, un central árabe, vi que me venía como un venado, la toqué para adelante y penalti».

Ese lanzamiento marcaría, en su opinión, el resto de la temporada del Real Avilés. «Lo tira Moreiras, y recuerdo las palabras de García Barrero. Me dijo: 'si fallamos, 0-0, que no nos vayan a meter'. Fallamos, nos pillan el contraataque y 0-1, y desde ahí caímos en picado. Si metemos ese penalti y nos ponemos quintos o cuartos, no hay quien nos mueva de allí».

Yeli disputó catorce partidos en Segunda con el Real Avilés, en los que anotó tres goles. En ese tiempo pudo aumentar su leyenda de jugador 'copero', porque jugó seis partidos de blanquiazul y consiguió llegar con su equipo a dieciseisavos de final. Marcó dos goles ante el Caudal y el Avilés acabó eliminado por el Real Murcia. No era casualidad su idilio con la Copa del Rey, porque a día de hoy todavía lo recuerdan en otros equipos en los que jugó, como el Numancia. «Ahí sí me fui desde el Avilés por dinero, fui el jugador mejor pagado de Segunda B. El año pasado me llamó un periodista de Soria porque era el máximo goleador en Copa del Rey de la historia del Numancia. Pero es que en el Ávila acababan de publicar un libro por el centenario con estadísticas, y también era el máximo goleador de la historia en Copa del Rey», añade el exdelantero del Real Avilés.

Aunque su pasión era el fútbol, Yeli no dejó nunca de lado los estudios de Medicina, en una época «en la que tenía que esconder los libros porque no estaba bien visto. Si te veían con los libros y salía mal el partido, decían que si estabas despistado... Así que decía que me retiraba a mi habitación, pero no decía que a estudiar».

Ahora, con una carrera profesional exitosa y sus dos hijos a punto de seguir sus pasos en la medicina y la enfermería, no se olvida del fútbol, ni del Real Avilés. «Sigo al Avilés con mucho cariño, les contaba a mis hijos que en Asturias, en general, se vivía el fútbol como en ningún otro sitio. Este año sigo los resultados y tenemos un chat de los veteranos del equipo», destaca Yeli, que espera poder saludar a su amigo Joaquín cuando los avilesinos visiten al Cacereño.

¿Con quién va Yeli en la eliminatoria de mañana en Ávila? Podría ser diplomático pero el exdelantero se moja: «Teniendo en cuenta que tengo más vínculo con el Avilés que con la gente de Ávila, apuesto por Avilés. Le debo una, si sirve para resarcir».