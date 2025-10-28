El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Yeli, en una imagen reciente en una de sus clínicas de medicina estética. LVA
Copa del Rey

El verdugo del Real Avilés con el Ávila que acabó de blanquiazul

Yeli, autor de dos goles en la eliminatoria de Copa que ganaron los abulenses a los avilesinos hace 35 años, cambió después de bando para jugar en Segunda División

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 28 de octubre 2025, 12:22

Comenta

De odiado a querido en Avilés en menos de un año. Así fue la sorprendente relación de Yelidá Oyola Palacios (Salamanca, 1966), conocido como Yeli, ... con el Real Avilés Industrial. La eliminatoria de Copa del Rey que se celebra este jueves (20 horas) en el estadio Adolfo Suárez de Ávila tiene un precedente a favor de los abulenses hace 35 años, en un doble enfrentamiento muy igualado en el que el verdugo de los avilesinos acabaría vistiendo de blanquiazul en la siguiente temporada en Segunda División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  4. 4 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  5. 5 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  6. 6 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»
  9. 9 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Nos duele en el corazón haberle perdido»
  10. 10 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El verdugo del Real Avilés con el Ávila que acabó de blanquiazul

El verdugo del Real Avilés con el Ávila que acabó de blanquiazul