Así vivió Avilés la previa de un sueño: una ciudad en vilo durante noventa minutos Los aficionados que no pudieron conseguir entrada siguieron el partido por televisión en algunos bares

Lucía López Pérez Avilés Sábado, 31 de mayo 2025, 23:07

Como merece los acontecimientos históricos, Avilés lució sus colores con orgullo. A las ocho de la tarde las calles se sumergió en el silencio que dictan las ocasiones importantes y la inmediaciones del Suárez Puerta se convirtieron en una marea blanquiazul. El Real Avilés Industrial volvió a unir toda una ciudad que este sábado se congregó en las gradas del Suárez Puerta y en los bares aledaños al estadio para volver a soñar.

No conseguir entrada para el partido no supuso un problema para algunos aficionados que, con sus camisetas y bufandas del Real Avilés animaron al equipo desde los bares en los que se retransmitió el partido. Así fue el caso de Teresa Cabrerizo, que decidió ver el partido desde la cafetería Dream Sport que se convirtió en uno de los escenarios de la previa. «Mi hijo está dentro, pero yo he decidido verlo aquí porque tengo más confianza y vengo siempre a tomar el vermú», señaló con la «esperanza de que ganen».

Cerca de ellos Rufino Collado y Manuela Fernández seguían la retransmisión del partido. «No pudimos conseguir entradas pero eso no nos impide verlo. Esperamos que suban, por supuesto», señalaban al inicio del partido.

En las calles también se respiraba el avilesinismo con el murmullo de los cantos desde el campo y las terrazas de los bares que se engalanaron para la ocasión. En El Cabezón de Sabugo la euforia y la expectación eran máximas tras el primer gol de Javi Cueto en la primera parte.

Christian Rico señalaba que «lo estamos viendo muy bien, la gente vino muy animada y con ganas de ganar. El primer gol la gente lo ha celebrado como loca, esto es algo que da mucha vida a la ciudad y a todos los negocios».

La euforia la representó Ana Bustamante que con la camiseta de Ayuso, del Real Avilés Femenino, seguía el minuto a minuto junto a amigos. «Está siendo un espectáculo. Estaba mejor en la grada pero no pude coger la entrada así que me vine aquí a disfrutarlo», señalaba con la vista fijada en la fiesta de después. «Ahora toca verlo y después, a la fuente a celebrarlo», afirmó.

El segundo gol despertó aún más la alegría y la esperanza en los bares y las calles. En Tentefirme, en Sabugo, el grito de Dani Fernández, Javi Rodríguez y Juan Heres casi pudo oírse hasta el Suárez Puerta. «Estamos muy sorprendidos, están jugando muy bien. Esperemos que sea de esta», señalaron. Junto a ellos, Manu Álvarez y su hija lo veían desde la barra. «Tener en Avilés un equipo en Primera Federación es súper importante, además hay mucho ambiente y muchísima gente», destacó.

En El Carbayedo la emoción también se vivió en el bar. En El Reguero Carla Rubio, con una camiseta vintage de sus padres, seguía el partido «con muchas ganas de que ascienda». Sus ganas y la de muchos avilesinos, a pesar de los nervios en las dos horas de partido se hicieron realidad. El Avilés es de Primera Federación.