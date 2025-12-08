Viti, jugador destacado del Real Avilés en Barakaldo: «Hay que estar preparado para cuando se dé la oportunidad» El lateral leonés, casi inédito esta temporada en el Real Avilés, se reivindicó con un partidazo en defensa y en ataque en Lasesarre

Cuando finalizó el accidentado estreno liguero del Real Avilés en Primera RFEF con la derrota 0-3 ante la Ponferradina, Viti no se imaginaba la travesía por el desierto que le esperaba. El veterano lateral pasó de ser titular a no contar para Dani Vidal, que le dio toda su confianza en la izquierda primero a un lateral derecho como Campabadal, y después a Osky.

En Barakaldo, una desafortunada lesión de Osky en el minuto 24 le daba al leonés la oportunidad de reivindicarse después de meses de trabajo silencioso en La Toba para demostrarle sobre el campo a Vidal que merece más protagonismo en las rotaciones del Real Avilés.

Viti destrozó en 66 minutos todos los mitos sobre la inactividad de un futbolista. Fue el puntal por su banda que se recordaba de la temporada pasada, con protagonismo en casi todas las acciones de peligro del Real Avilés, y un pase magistral peinado por Santamaría para el segundo gol visitante. Y en defensa se desdobló para frenar junto a sus compañeros las acometidas del Barakaldo en superioridad numérica.

Curtido en mil batallas, muchas en Segunda División y Primera RFEF, Viti sabía que le iba a llegar su momento. «Hay que estar preparado para cuando se dé la oportunidad de poder tener minutos. Al final, lo que le toca a un jugador que tiene pocos minutos es ser lo más profesional posible y estar preparado para cuando te toque», asegura.

El lateral izquierdo no acusó la inactividad. «No, es verdad que cuando sales en las segundas partes los primeros minutos son de mucho cansancio muscularmente sobre todo de fatiga, de ritmo de partido al estar parado, pero me encontraba bastante bien durante las semanas y al entrar a un partido complicado como el de Barakaldo, de mucha ida y vuelta y de concentración sales con la sensación de decir si estaré preparado o no, pero tenía las cosas claras y me encontraba muy bien durante la semana, y se vio que el ritmo lo tenía», explica.

Final agónico

El rival y el marcador obligaron a un sobreesfuerzo en la segunda parte y el trabajo casi se va al traste con el penalti que detuvo Álvaro. «Nos tenemos que estar acostumbrando ya entre el Antoniano y este los tenemos frescos, pero sí había un poco de sensación de frustración porque es verdad que te están sometiendo, es lógico y normal, pero ver que todo lo que has remado para esa victoria y esa acción tonta, al final es mala suerte por unas manos involuntarias que ahora se pitan. Y apareció 'San Álvaro' y bien, un poco agotados pero se dio de la mejor forma posible», destaca el leonés.

Viti no sólo defendió bien, sino que parecía desatado en ataque, donde se le puede apuntar la asistencia del gol de Rubio que prolongó antes Santamaría. «Es verdad que el centro fue bueno aunque fuese con la derecha. Estaba cómodo, no desentonaba con el resto y cuando estás así al final te salen más las cosas, otra a Santa que se queda en el mano a mano y la de Guzmán en la segunda parte...», reconoce.

Señalado en la primera jornada «Tiene que responder el míster, pero al final te quedas con esa sensación de enfado por ser el único cambio tras el partido de la Ponferradina»

¿Será el partido de Barakaldo un punto de inflexión para Viti? «Ya se verá. Es verdad que no estaba teniendo los minutos que me gustaría, lógico y normal, todos queremos jugar pero, como siempre he dicho, el de Ávila lo hice lo mejor posible, creo que fue un buen partido. En Barakaldo, igual, y al final es el míster quien tiene que tomar decisiones. Yo estoy para acatarlas, pero como todo jugador quiero jugar y disputar el máximos minutos».

Por último, Viti traslada al entrenador la pregunta sobre si fue el gran señalado después del 0-3 ante la Ponferradina: «Eso habría que preguntárselo al míster. Es verdad que se dio durante la semana unos pequeños problemas con los gemelos, pero el único cambio con el partido de Lugo es verdad que fue el mío. No es que me sienta señalado como tal, porque no me dijeron nada, pero es cosa del míster, tiene que responder él. Al final te quedas con esa sensación de enfado por ser el único cambio».

El lateral leonés reconoce que no empezó la temporada como le hubiese gustado en cuanto a la pérdida de protagonismo. «Es verdad que desde el partido de 'play-off' con el Antoniano tenía un problema en el dedo gordo del pie que tuve toda la pretemporada y parte del inicio de liga. Pero desde hace un par de meses se me quitaron las dolencias. Es diferente a lo que te esperas, lo que quieres es jugar, estar en el once después de un año bastante bueno, de ascender y jugarlo todo, y lo que quieres es jugar, pero se ha dado así. Lo que hay que hacer es apretar las tuercas, el culo e intentar ser lo más profesionales posible, primero para ti y luego para el equipo y cuando te toque», concluye.