El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Real Avilés celebran con la afición el triunfo en Lasesarre. LOF

Barakaldo 1-2 Real Avilés | San Álvaro puede con Lasesarre

El guardameta del Real Avilés detiene un penalti en la última jugada de partido y da tres puntos de oro a un conjunto blanquiazul que jugó más de media hora con diez ante un Barakaldo que no había perdido en casa

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:17

Comenta

Nadie había ganado esta temporada en Lasesarre. Pero faltaba la visita del Real Avilés Industrial. Haciendo un ejercicio de supervivencia épica, el conjunto blanquiazul ... derrotó por la mínima a un Barakaldo (1-2) que lo intentó hasta el final, pero en la última jugada de partido se topó con San Álvaro Fernández, que le detuvo con los pies una pena máxima a Oriol López. Lo del madrileño empieza a ser sobrehumano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  5. 5

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  6. 6 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  7. 7 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  8. 8 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  9. 9 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  10. 10 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barakaldo 1-2 Real Avilés | San Álvaro puede con Lasesarre

Barakaldo 1-2 Real Avilés | San Álvaro puede con Lasesarre