Barakaldo 1-2 Real Avilés | San Álvaro puede con Lasesarre

Nadie había ganado esta temporada en Lasesarre. Pero faltaba la visita del Real Avilés Industrial. Haciendo un ejercicio de supervivencia épica, el conjunto blanquiazul ... derrotó por la mínima a un Barakaldo (1-2) que lo intentó hasta el final, pero en la última jugada de partido se topó con San Álvaro Fernández, que le detuvo con los pies una pena máxima a Oriol López. Lo del madrileño empieza a ser sobrehumano.

Dani Vidal introdujo como principal novedad en la alineación a Guzmán, que actuó como extremo derecho en lugar de Quicala, dejando a Isi Ros en el banquillo. Sin embargo, cambiaba su posición con Campabadal cuando tocaba sacar de banda. El resto del equipo, el mismo que frente al Celta Fortuna, con Borja Granero junto a Babin.

Por su parte, el técnico del Barakaldo, Imanol de la Sota, introdujo hasta seis cambios con respecto a la visita al Castilla una semana antes. Entraron Beñat de Jesús, que volvía de sanción, Oier López, Huidoboro, Iñigo Muñoz, José de León y Sabin Merino, que actuó en la posición del lesionado San Bartolomé.

Los de Dani Vidal han sido el primer equipo capaz de ganar el estadio del Barakaldo esta temporada en un duelo épico

Berto Cayarga, que aún no se había estrenado con la camiseta del Real Avilés, inauguró el marcador antes de que se cumpliese el minuto dos de partido, antes de que el Barkaldo pudiese tomarle el pulso al choque. Babin batió líneas con un pase raso potente, Santamaría descargó de primeras sobre la carrera de Raúl Rubio por banda derecha, el zaragozano la puso tensa en horizontal y en boca de gol apareció el avilesino para definir con la zurda.

El golpe pareció hacerle cosquillas al cuadro gualdinegro, que pronto se hizo con el mando del partido para no soltarlo más. Un disparo fuera en buena posición de Sabin Merino y otro de Iñigo Muñoz que despejó fuera Borja Granero fueron la antesala de una ocasión clara, esta vez sí, del exdelantero del Athletic, que obligó a Álvaro a hacer gala de sus reflejos desde dentro del área.

Barakaldo Ispizua; De Jesús (Pedernales, m. 71), Dufur, Arana, Oier López;Iñigo Muñoz (Marc Torra, m. 63), Naveira, Huidoboro, José de León (Mandiang, m. 71); Sabin Merino (Eric Pérez, m. 63) y Galarza (Valiño, m. 63). 1 - 2 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Adri Gómez, m. 70), Babin, Borja Granero, Osky (Viti, m. 22); Gete, Kevin Bautista; Guzmán (Eze, m. 70), Santamaría, Berto Cayarga (Raúl Hernández, m. 58); y Raúl Rubio (Yasser, m. 58). Goles 0-1: m. 1, Berto Cayarga. 0-2: m. 27, Raúl Rubio. 2-1: m. 40, Huidobro.

Árbitro Álvaro Juncal (Comité Gallego). Amonestó a Huidoboro y Arana; y a Yasser y Borja Granero. Expulsó por doble amarilla a Kevin Bautista (54).

Incidencias Estadio de Lasesarre. Unos 300 aficionados del Real Avilés.

Tuvo otra más el 'Baraka' en las botas de José de León, que aprovechó una pérdida de Osky, en una jugada en la que se iba a lesionar, para probar fortuna desde lejos y quedarse a centímetros del poste. Otro chut, esta vez de Huidoboro, puso nerviosa a la parroquia blanquiazul desplazada, pero, en la segunda llegada del Real Avilés, ya con Viti sobre el césped en el lateral izquierdo, llegaría el segundo tanto visitante.

Porque en la rula no preguntan, el leonés, que cuajó un gran partido sin acusar en absoluto la inactividad, recortó desde la banda izquierda, centró con la derecha, Santamaría peinó y lanzándose en segada remató Raúl Rubio, en línea con la defensa local. Asistencia y gol para el zaragozano, que en Lasesarre sí vio premiado su trabajo habitual.

El 0-2 debería haber significado un jarro de agua fría para el Barakaldo, pero los de Imanol de la Sota no entienden de eso. Los locales siguieron a lo suyo y generaron otras dos buenas ocasiones, un disparo de Huidoboro al que respondió bien Álvaro abajo y un córner botado por Oier López que Naveira remató alto por poco en el primer palo.

Raúl Rubio, con un gol y una asistencia para el primer tanto de Cayarga como blanquiazul, vio premiado su trabajo

Tuvo Santamaría, a pase de Viti y en un mano a mano en el que Ispizua realizó una gran parada, la sentencia, pero no acertó y, en la jugada siguiente, en su tercer intento, Huidoboro cantó bingo. Disparo potente que golpeó en el poste y se fue para dentro.

Tras el paso por vestuarios, el Real Avilés pareció corregir su posicionamiento y empezó a dejar menos huecos al Barakaldo, sobre todo por banda, cuidando más la conservación del balón. El plan parecía ir sobre ruedas, hasta que se truncó. Imanol de la Sota estuvo listo para, a través del FVS, sacarle una amarilla a Kevin Bautista, y el sevillano se autoexpulsó involuntariamente minutos después en una acción de juego peligroso frente a un rival.

El Real Avilés tenía que aguantar más de media hora con un futbolista menos y lo consiguió. Sudando tinta, con Eze secando a Eric Pérez como carrilero derecho y, una vez más, con San Álvaro, o San Agustín, deteniendo una pena máxima cometida por Babin por una mano involuntaria. El Avilés conquistó Lasesarre.