Barakaldo-Real Avilés: El 'Asturias, patria querida' como cierre de un desplazamiento diez
El aliento de los en torno a 300 seguidores del Real Avilés que acudieron a Lasesarre fue vital para que los jugadores aguantasen el resultado
Avilés
Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:52
Hasta los telespectadores del encuentro podían escuchar los gritos de 'Avilés, Avilés' durante la retransmisión del Barakaldo-Real Avilés por el canal lineal de la Primera Federación. El conjunto blanquiazul sufría con un futbolista menos para mantener el 1-2 en el marcador y el aliento de los en torno a 300 seguidores desplazados a Lasesarre fue vital para que las fuerzas se mantuviesen a raya.
Y es que la animosa afición realavilesina pudo disfrutar de un viaje diez. Por cercanía –unas tres horas en coche, algo más en autobús–, por la oportunidad aprovechada por algunos para pasar el puente por Bilbao y sus alrededores e incluso ver en directo el sábado el Athletic-Atlético, sobre todo por el resultado final.
Y es que la 'riada blanquiazul' pudo saborear de lo lindo un nuevo +3 del equipo después de tres jornadas consecutivas sin ganar. Para celebrarlo, el 'Asturias, patria querida' resonó en un estadio de Lasesarre que no había visto perder a su equipo en lo que iba de temporada.
Este tipo de victorias son de las que hacen afición, de las que animan a más desplazamientos y de las que siguen dando aire a una afición del Real Avilés que cada vez es más amplia y más fiel.