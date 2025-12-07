Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «El trabajo de los jugadores está siendo sensacional»

Andoni Lizarraga Barakaldo (Vizcaya) Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:50 Comenta Compartir

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, le concedió mucho valor a la victoria conseguida por su equipo en un estadio que era inexpugnable como Lasesarre. «Cuando vas a un campo donde nadie ha conseguido ganar, ya te puedes imaginar la dificultad que tenía el partido. Por mucho que en la segunda parte hayamos defendido muchas situaciones en el área, el equipo ha estado muy solvente», comentó.

En ese sentido, «para calmar al Barakaldo en este campo tienes que tener un trato exquisito del balón y te toca transitar. Este último aspecto lo hemos hecho muy bien. Las situaciones de gol han sido claras, incluso justo antes del 1-2 Álvaro Santamaría tuvo un 0-3 que pudo haber sido una losa importante para el rival. Al final, se meten en el partido y en la segunda parte se pone cuesta arriba con la expulsión de Kevin Bautista. El equipo se ha puesto el mono de trabajo, ha defendido muy bien el área y ha hecho méritos para llevarse la victoria», valoró el preparador del cuadro avilesino.

El partido se le puso de cara al conjunto blanquiazul con dos goles anotados en la primera media hora de juego. «El Barakaldo es un equipo que te presiona muy alto. Asumen el riesgo de dejar a dos centrales cerrando y ahí nos la hemos jugado muy bien en la acción del 0-1, buscando la profundidad y generando una situación de mucha ventaja. El 0-2 es un muy buen centro de Víctor, que me alegro por él por el partido que ha hecho después de llevar mucho tiempo sin jugar. Víctor es un chico que entrena de forma excepcional y no es casualidad el partido que ha hecho. Esto ha sido una consecuencia de su trabajo en los últimos meses. Después nos ha tocado sufrir, pero evidentemente nosotros en esta categoría no vamos a ganar a nadie sin pasarlo mal», explicó.

Al igual que el propio Kevin Bautista, el entrenador del Real Avilés no puso en entredicho la expulsión sufrida por el jugador sevillano. «Es una acción muy rápida en la que mete el pie y el rival se le anticipa. Son situaciones que pasan a veces. Evidentemente, él sabe que con una amarilla tiene que controlar más este tipo de acciones. Era el que más fastidiado estaba. Cuando te quedas con un jugador menos las opciones de contragolpe se te limitan», afirmó Dani Vidal.

Los tres puntos conseguidos a domicilio no hubieran sido posibles sin el nuevo penalti detenido por Álvaro Fernández. «Hay chicos que tienen virtudes innatas. Y esto Álvaro Fernández, junto al trabajo que hace con Álex en el scouting de los lanzamientos».

De la Sota: «Jugando 340 minutos, quizás tampoco habríamos ganado» El preparador del Barkaldo, Imanol de la Sota, lamentó que su equipo no supiera aprovechar sus buenos momentos en el partido durante la primera parte. «Por un lado hay que mirar lo positivo y estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo. A pesar de que desde la primera jugada ya tuvimos que remar, si alguien en la primera mitad merecía ir por delante en el marcador ese era el Barakaldo», analizó. Para De la Sota, «ha sido una primera parte de un nivel brutal, en la que hemos tenido cinco ocasiones clarísimas. Los veinte minutos después del gol del Real Avilés han sido de un nivel brutal, pero en esos veinte minutos, en la segunda vez que llegan ellos arriba, te hacen el segundo gol. El fútbol son las áreas y eso es lo que ha marcado el partido. Si llegamos a jugar 340 minutos, quizás no hubiéramos ganado».

