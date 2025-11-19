El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Berto Cayarga, en el centro, junto a Eze y Quicala en el entrenamiento del Real Avilés en La Toba. Pablo Nosti

Berto Cayarga, jugador del Real Avilés: «Si bajamos un 1% nuestra intensidad y actitud, nos pasarán por encima»

El extremo avilesino pide cautela sin renunciar a la ambición y asegura sobre su primer gol con el Real Avilés que «quiero quitarme esa espinita»

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:36

Comenta

Berto Cayarga (Avilés, 1996) representa el 'adn' avilesino en el club de su ciudad. Aunque ha pasado por clubes de mucho prestigio como el Racing ... de Santander o el Deportivo de La Coruña, a sus 29 años está viviendo quizás la aventura más especial de su vida deportiva. Ante la oportunidad de jugar en el Real Avilés, no se lo pensó, y tampoco se conformó con vestir una camiseta blanquiazul que ha visto desde siempre cercana. Siente la responsabilidad de ser de la casa y lo demuestra sobre el campo, donde se ha convertido en un comodín que combina energía y calidad a partes iguales.

