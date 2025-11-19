Berto Cayarga, jugador del Real Avilés: «Si bajamos un 1% nuestra intensidad y actitud, nos pasarán por encima»

Berto Cayarga (Avilés, 1996) representa el 'adn' avilesino en el club de su ciudad. Aunque ha pasado por clubes de mucho prestigio como el Racing ... de Santander o el Deportivo de La Coruña, a sus 29 años está viviendo quizás la aventura más especial de su vida deportiva. Ante la oportunidad de jugar en el Real Avilés, no se lo pensó, y tampoco se conformó con vestir una camiseta blanquiazul que ha visto desde siempre cercana. Siente la responsabilidad de ser de la casa y lo demuestra sobre el campo, donde se ha convertido en un comodín que combina energía y calidad a partes iguales.

El extremo pulsa cada día con sus amigos y vecinos el sentir de la afición blanquiazul. Por eso, al igual que la mayoría, el viernes quería dormir con la alegría de ser líderes por primera vez en la categoría. «Obviamente por la afición, por el posible liderato que hubiéramos tenido unas horas, la gente tenía mucha ilusión, y nosotros los que más, pero valoro el punto muy positivo, porque ellos, que venían de no puntuar, hicieron un muy buen partido. Nos habían analizado bien, el campo tampoco ayudó a ninguno a sacar nuestra mejor versión, por lo que es importante un punto, al final nos acordaremos de esos puntos que hoy nos saben a poco».

«Jugué en estadios grandes, pero prefiero jugar en casa con un estadio lleno de gente de Avilés»

El Arenas de Getxo, a pesar de jugar en casa sobre hierba sintética, se adaptó mejor a la pesadez del Suárez Puerta por la lluvia, algo que se reconoce en el vestuario blanquiazul. «Lo hablamos, que ellos no se resbalaba ninguno y nosotros, saliendo con mixtas, más que ellos. No sé si pensando en las pisadas la mente te hace ir más fuerte o más suave. Ellos supieron aprovechar los espacios tras las primeras líneas de presión, acumularon gente, parecía que tenían el dominio, pero no tuvieron ocasiones claras», defiende Cayarga.

Aún así, el Real Avilés tuvo ocasiones claras para llevarse el partido, y no sólo en el arreón de juego al final. «Tuvimos la de Adri, la de Borja Granero, otra falta lateral que sabíamos que sufrían, y estábamos concentrados porque en segundas jugadas se vio que dejaban muchos rechaces. Y al final, tenemos una plantilla amplia, buena, los cambios son decisivos siempre. Vamos con esa energía de que en los minutos finales podemos ganar y los contrarios dan un paso atrás. Es algo bueno que tenemos», analizó el avilesino.

Cayarga ha ganado también galones en el lanzamiento de faltas y saques de esquina, una especialidad de la casa en el Real Avilés. «Estas dos últimas semanas sí, y Osky también. Ante el Arenas me vi con confianza de sacar la mayoría y los ejecuté yo, pero también Gete y Osky tienen buen pie. Me estaba encontrando cómodo con los golpeos, ya el otro día en Cáceres me encontré cómodo y el míster pide concentración en los saques de córner y faltas», asegura.

Al igual que sus compañeros y el cuerpo técnico, el extremo blanquiazul prefiere ser cauto sobre los objetivos, a pesar de la situación en la parte alta de la tabla: «El primer objetivo es la permanencia en esta categoría. Si pierdes dos o tres partidos te puedes meter abajo y el objetivo cambia de un mes a otro. No nos podemos desviar, pero personalmente me gusta ser ambicioso y también pensar en cosas buenas. Se vio que vamos todos los partidos al límite. No tenemos el presupuesto ni condiciones de otros, cada partido es una final y si bajamos un 1% nuestra intensidad y actitud nos van a pasar por encima. Esperamos seguir en esta línea y en el vestuario somos conscientes».

De momento, Cayarga no deja de disfrutar, en el campo y con el aspecto que presentan las gradas del Suárez Puerta. «Ni yo ni nadie se esperaba esto hace cuatro o cinco años. Para la ciudad es una cosa que ayuda mucho, ves a niños ilusionados, a jóvenes con ganas de que llegue el fin de semana para ver al Avilés. Para mí, qué te voy a contar, jugué en estadios grandes, pero prefiero jugar en casa con un estadio de gente lleno de Avilés a otros estadios».

A Berto Cayarga sólo le falta estrenarse como goleador en el equipo de su ciudad. «Estoy contento, voy poco a poco, llegaba de muchos años de no tener una continuidad y este año sí la tengo. Poco a poco me voy encontrando mejor físicamente. No me obsesiono, pero quiero quitarme esa espinita y decir que metí un gol con el Avilés», añade. Eso sí, cuando marque tendrá en la gradas a mucha gente a la que podría dedicárselo, aunque deja claro que «primero a mi novia, si no, me va a matar. Después, a mis amigos». Lo que tiene seguro es que «lo celebraré con rabia».

En cuanto a la excelente situación del equipo, el avilesino valora que «de momento, esto acaba de empezar. La temporada es larga, aunque es un inicio que ni soñado. Si me lo hubieran dicho hace tres meses, el equipo y yo lo hubiéramos firmado con los ojos cerrados».

¿Prefiere jugar en la banda o en el centro? «Sobre todo, en banda izquierda, pero de mediapunta me encuentro cómodo, aunque es verdad que en Primera RFEF los partidos son cerrados difíciles entre líneas», concluye.