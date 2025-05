Bizarrap celebra la victoria del Real Avilés y la afición lo invita a viajar a Asturias para la final del 'play off'

P. Pérez Avilés Domingo, 25 de mayo 2025, 19:44 Comenta Compartir

«No me hago el duro, no, me hago el durísimo». No hay aficionado del Real Avilés Industrial que no sepa de qué canción hablamos. Y es que ya es tradición que en los vestuarios del Avilés suene Bizarrap y también lo es que el artista argentino celebre las victorias del conjunto asturiano como si fuesen propias. No iba a ser menos en un partido tan importante como el disputado este domingo frente al Rayo Majadahonda. Los blanquiazules se vuelven a Avilés con el trabajo hecho y con la sensación de que ya está lograda más de la mitad ascenso a Primera Federación, aunque no hay que perder de vista que aún queda el encuentro de vuelta, que se disputará este 31 de mayo en el estadio Román Suárez Puerta.

Tras los goles marcados por Javi Cueto y Santamaría y el pitido final del árbitro, los blanquiazules se fueron a celebrar la victoria (0-2) a los vestuarios del Cerro del Espino, donde ha sonado la sesión de Luck Ra y BZRP. El club ha compartido el momento en sus redes sociales y Bizarrap no ha tardado en compartir su alegría.

«No me hago el duro, no...», comentaba el productor musical en el vídeo de la celebración de los jugadores. Pero no fue el único mensaje que le dedicó al Real Avilés. «Seguimos», había escrito Bizarrap en una publicación anterior que recogía el resultado del partido.

Por supuesto, las invitaciones para que el argentino viaje a Avilés para disfrutar del partido en el Román Suárez Puerta se han multiplicado. «Tienes que estar el sábado en Avilés» «Te esperamos en Asturias, patria querida, y unas sidrinas, neno» o «Avilés el sábado va a estar mejor que Miami» son algunos de los mensajes que los aficionados del club le han dedicado Bizarrap.

