Bizarrap ya es un hincha más del Real Avilés: «No paran de ganar los pibes»

Domingo, 13 de abril 2025, 22:42

Lo de Bizarrap y el Real Avilés Industrial ya se está yendo de las manos. La relación entre el popular productor musical argentino y el club ha pasado de compartir los vídeos con los bailes de celebración de las victorias del equipo avilesino al ritmo de su tema que interpreta Luck Ra 'No me hago el duro' a ser un hincha más.

El festejo de los jugadores blanquiazules se hizo viral tras la victoria ante el Pontevedra en el Suárez Puerta. La dirección de comunicación del Real Avilés decidió compartir la celebración de un triunfo muy trabajado ante el líder del grupo uno de Segunda RFEF y a Bizarrap le gustó tanto que no dudó en difundir el vídeo en sus historias de la red social Instagram, en la que suma más de veinte millones de seguidores repartidos por todo el mundo.

Esa promoción impagable del Real Avilés y de la ciudad de Avilés no se quedó ahí, porque la buena racha del equipo que entrena Javi Rozada se mantuvo en Luanco hace una semana. La canción de Luck Ra volvió a sonar a todo volumen en el vestuario de Miramar y la magia de internet hizo de nuevo su trabajo con un Bizarrap entregado a la causa blanquiazul y compartiendo otra vez el baile.

Como no hay dos sin tres, el 'No me hago el duro' ya se ha convertido en amuleto para los jugadores del equipo avilesino y la espectacular remontada de este sábado ante el Escobedo en el Suárez Puerta no podía acabar de otra forma. El tema es pegadizo y en este caso tuvo como preámbulo el terreno de juego, ya que la canción de Luck Ra sonó en la megafonía en pleno éxtasis entre jugadores y afición.

Hasta Rozada se anima a bailar

Unos minutos después, ya en la intimidad de las entrañas del estadio avilesino, el baile estaba cantado. La euforia hizo ganar adeptos a la causa, y hasta el entrenador, Javi Rozada, se vino arriba y no dudó en cantar y saltar como uno más. Lo vieron sus jugadores, el cuerpo técnico, y otros veinte millones de personas. Pero esta vez con una novedad, porque Bizarrap no se limitó a compartir el baile, sino que demostró su implicación con el Real Avilés para dejar claro a sus seguidores que «no paran de ganar los pibes».

No fue otro gesto a la galería, porque el argentino fue más allá y dejó un comentario en el perfil del club en Instagram: «Partidazo, muchachos», escribió, para jolgorio de los aficionados blanquiazules, que todavía no acaban de creerse que una estrella mundial de la música dedique tiempo a seguir y felicitar al Real Avilés. Además, Bizarrap también se ha interesado, incluso, por la situación en la clasificación del club, y ya ha sido debidamente informado de que hay muchas opciones de jugar el 'play-off' de ascenso. Si el idilio con el argentino sigue igual, todo puede pasar en las próximas semanas. Continuará...