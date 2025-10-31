Así ha cambiado el Arenteiro, próximo rival del Real Avilés Las salida del director deportivo de los últimos años, Álex Vázquez, y la llegada de Joan Lima, el artífice del fichaje de Víctor Valdés por el Real Ávila, propiciaron el comienzo de una nueva era en el club gallego

Poco tiene que ver el Arenteiro actual con el que en la temporada 2022-23 le arrebató el título de Liga en Segunda RFEF al Real Avilés Industrial, o el que en la campaña siguiente eliminó a los de Emilio Cañedo en la primera ronda de la Copa del Rey en el Suárez Puerta. Tras la salida en verano del director deportivo Álex Vázquez rumbo al Racing de Ferrol, gran ideólogo del proyecto del club de Espiñedo, el conjunto orensano cambió casi por completo su filosofía con la llegada de Joan Lima, artífice del fichaje de Víctor Valdés por el Real Ávila el pasado curso.

Si Vázquez se había caracterizado en los últimos tiempos, algo menos quizá tras el ascenso a Primera RFEF, por apostar por el mercado gallego y del norte del país, el abanico se ha abierto mucho más con Lima, que para este curso ha confeccionado un plantel con 27 licencias y casi una decena de futbolistas sub 23.

También hubo cambio en el banquillo. Raúl Jardiel dijo adiós para enrolarse en las filas del Espanyol B y en su lugar llegó Jesús Arribas, un viejo conocido del Real Avilés, pues era el entrenador del Rayo Majadahonda al que el conjunto blanquiazul venció antes de verano para conseguir el ascenso a Primera RFEF. Por tanto, regresará mañana al Suárez Puerta, un escenario que no le traerá buenos recuerdos.

Jesús Arribas, que disputó la final del 'play off' de ascenso con el Rayo Majadahonda, regresa mañana al Suárez Puerta

Con todo, en el Arenteiro solo se mantienen de la temporada pasada cinco futbolistas: el meta y capitán Diego García, el lateral derecho Jordan Sánchez y los atacantes David Ferreiro, Jaume Cuéllar y Nacho Ramón. De la plantilla del ascenso a Primera RFEF solo se mantienen los dos primeros. Un cambio radical que ha dado paso a jugadores jóvenes que el club espera revalorizar.

A nivel institucional, el club sigue presidido por el político local Argimiro Marnotes, principal impulsor de la conversión del club en SAD, algo que fue respaldado en asamblea por el 92% de los votos y que será una realidad en los próximos meses.

Después de dos permanencias en la categoría de bronce del fútbol español, Marnotes tiene claro que convertirse en SAD es «la mejor vía para que el Arenteiro siga compitiendo a nivel nacional con garantías». El siguiente gran paso del proyecto sería o bien mejorar el campo de Espiñedo, o bien construir uno nuevo. «El terreno es municipal y es el Ayuntamiento el que debe mover ficha». La primera opción se daría «comprando los terrenos colindantes y estirando el campo por la zona libre de edificaciones», y la segunda sería «crear un nuevo estadio en la zona de A Uceira, en suelo de titularidad municipal». Pero, por ahora, la prioridad está en la permanencia.