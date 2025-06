El capellán del Real Avilés bendice a «San Álvaro» como tercer patrono de la ciudad Alfonso Abel recuerda con humor las penurias que ha pasado el equipo esta temporada para conseguir el ascenso «por detalles como los penaltis parados sin los que no llegaríamos a la final»

Alberto Santos Avilés Lunes, 2 de junio 2025, 14:53

Dicen que de bien nacido es ser agradecido, y que Dios escribe recto en renglones torcidos. El tercer día de celebración del ascenso a Primera Federación del Real Avilés Industrial fue más espiritual que los dos anteriores. Tocaba devolverle la visita de principios de temporada a la Virgen de La Luz en su ermita y con el capellán del club, Alfonso Abel, como testigo. Se trataba de una ofrenda floral de agradecimiento por el final feliz de un camino de rosas y espinas hasta conseguir el objetivo, como recordó el párroco, fiel seguidor del club y conocedor de la trayectoria desde septiembre hasta mayo.

Alfonso Abel hizo gala de su pasión por el club y su buen humor para recordar que «a principios de temporada estuvimos aquí ante la patrona de Avilés y del Real Avilés, y comenzamos ganando un título, la Copa Federación, que casi nadie se acuerda, que luego nos eliminó el Lealtad y al míster le llovieron palos».

Entonces, jugadores, cuerpo técnico y empleados del club le pedían a la Virgen de La Luz salud, algo de lo que no estuvo especialmente sobrada la plantilla en el inicio de la temporada. «Es verdad que hubo lesiones y el tumor de Mecerreyes, que gracias a Dios que está superado, o el cabezazo de Soler», recordaba el capellán a la vez que hacía mención a las «supersticiones» del valenciano con el casco protector o del entrenador, Javi Rozada, con su ropa cuando fue sancionado.

Pero todo cambió en diciembre, tras la derrota ante el Numancia, equipo del que Alfonso Abel recordó su infortunio para no ascender a causa de un penalti en el tiempo de descuento. A partir de ese partido, considera que «a veces necesitamos un impas en la vida, que llegó con el mercado de invierno», en el que el párroco aludió al regreso de «Isi, que dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero ya se vio en el partido del sábado», sin olvidar la remontada ante el Salamanca, «que para mí fue un punto de inflexión».

Recuerdo de Valencia

En su discurso, el capellán del Real Avilés Industrial recordó también la tragecia de la Dana de Valencia, tierra de Natalio y Soler, «porque no podemos olvidarnos de lo que ha pasado, me decían curas de allí con los que estoy en contacto porque ayudamos económicamente, que cuando la gente quitaba el barro no pensaba en lo que había pasado, fue después cuando lo hizo».

Por último, antes de recibir la ofrenda floral a la Virgen de La Luz en su ermita, Abel puso especial énfasis en la importancia en el 'play-off' que para él había tenido la semifinal ante el Atlético Antoniano. En este punto, estableció un curioso símil espiritual: «En la ciudad tenemos dos patronos, San Agustín y la Virgen de La Luz, y si no tenemos también a 'San Álvaro' no hubiésemos estado en la final. Porque luego llegó el Rayo Majadahonda y quién iba a pensar que la eliminatoria acabase 6-0».

El capellán blanquiazul valoró que «estamos aquí por los detalles y el trabajo del presidente, con dos ascensos en cinco años, varias copas Federación, la clasificación de la Copa del Rey y ahora un escalón más que deja al Real Avilés muy cerca del fútbol profesional».

El acto en la ermita de La Luz finalizó con un rezo de agradecimiento a la Virgen y una foto de familia en el altar del templo avilesino. Los jugadores también inmortalizaron el momento con el cuerpo técnico y la dirección del club con una imagen en el mirador, con Avilés y la ría a sus espaldas.