Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Queremos que el equipo conceda muchísimo menos, pero no es alarmante» El técnico catalán asegura que «no me preocupa porque hay mimbres para trabajar» y advierte de la versatilidad del Guadalajara

Alberto Santos Avilés Viernes, 3 de octubre 2025, 14:08

Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, sabe mejor que nadie los aspectos que debe mejorar su equipo, sobre todo en defensa, pero afronta el proceso sin ansiedad. La competitividad que han demostrado sus jugadores y los buenos resultados permiten corregir los desajustes con calma para afrontar la doble cita a domicilio ante el Guadalajara este domingo (18.15 horas) y en Zamora la próxima semana.

«Es evidente que parte del foco de la semana lo hemos puesto ahí, pero no me preocupa porque hay mimbres para trabajarlos. Si viera que las piezas no tienen el nivel suficiente para poder ir ajustando, pues sí que tendría una preocupación que en algunas situaciones he podido vivir en el pasado», asegura el técnico catalán.

Para él, la solución pasa por «seguir ajustándonos, seguir recuperando el nivel de algunos jugadores que por circunstancias se han lesionado, han estado parados o han llegado tarde. Y el otro día sí que es cierto que nos exigió, pero nos exigió un equipo que suele generar muchas situaciones de gol. Hubo situaciones que dices, entre suerte y estar bien defendidas, porque la verdad es que la línea en situaciones de desmarque se comportó muy bien, ajustando el máximo el fuera de juego y al final contra equipos así a veces asumes algunos riesgos». No obstante, añadió que «es evidente que queremos que el equipo conceda muchísimo menos, que el foco lo hemos puesto ahí, pero sin tampoco tratarlo como un tema alarmante».

El Guadalajara va a ser un rival exigente que intentará aprovechar esas desconexiones defensivas que a veces penalizan en exceso al Real Avilés. Vidal analizó al próximo rival como «un equipo que explota muy bien la profundidad, lo hace a través de la intención que tienen como modelo de juego y también por el perfil de futbolistas que tienen. Yo creo que en situaciones de partido hemos tenido desconexiones que no están relacionadas con que te ganen la espalda a la línea, las ha hecho con otras situaciones que ya las hemos tratado con los jugadores. Pero sí que, evidentemente, hemos trabajado los mecanismos oportunos para ante situaciones de profundidad, de balones que nos estén presionados, intentar protegernos».

La lesión de Cayarga es un contratiempo por el perfil del avilesino, una pieza importante hasta ahora, aunque el entrenador blanquiazul no cree que eso condicione el sistema de juego del equipo. «Evidentemente, Berto es diferente a 'Santa' o a Natalio, que esa entrelínea te la juegan bien, pero también pueden llegar a cumplir funciones parecidas. Son jugadores que interpretan bien la entrelínea, que se mueven bien entre centrocampistas y delanteros, y ese enlace nos lo pueden hacer ellos. Si creemos que la manera de afrontar el partido vuelve a ser con esa entrelínea, no me preocupa poder utilizar a este tipo de jugadores también», defiende.

Uno de los damnificados por los cambios tempranos ante el Bilbao Athletic fue Pablo Álvarez, jugador al que el técnico del Real Avilés defendió tras el esfuerzo que requirió la primera mitad ante el buen juego del equipo vasco. «Pablo el otro día en la primera parte nos ayudó muchísimo, hizo un desgaste a nivel condicional muy grande, que a veces cuando el rival te supera no se ve. Con el tema de los cinco cambios vuelve a ser algo que igual cuando teníamos tres los entrenadores al descanso mirábamos de aguantar un poquito más cómo empezaba la segunda parte, pero ahora yo es algo que de manera anticipada intento hablar con los jugadores, porque a veces parece que el jugador se siente señalado cuando cambias al descanso y no es eso, ni mucho menos», matizó.

Rival del domingo

También calificó al Guadalajara como «un equipo que te puede alternar presiones altísimas, prácticamente emparejando en situaciones de uno contra uno si lo consideran necesario, situaciones en las que durante 10, 12, 15 minutos te pueden defender en un bloque muy, muy bajo, estando los 11 jugadores en un tercio de campo y no pasan apuros, se sienten cómodos. Aparte, con la velocidad de sus atacantes son capaces de lanzarte transiciones desde robos en zonas muy retrasadas del campo».

A tenor de las palabras de Dani Vidal, aunque pierde de nuevo a Cayarga para este partido, sí podrá disponer de otro efectivo en el mediocentro como es Yasser: «Pues yo creo que sí, la verdad que sus sensaciones durante la semana, un poco el tema de lesión que tenía, no es un tipo de lesión que diga son siete días, no es una micro rotura, son diez días, va un poquito en función de las sensaciones que ha tenido. Han sido muy buenas, mañana acabará de hacer la última sesión, si él acaba con esas sensaciones que lleva durante toda la semana, que esperemos que sí, espero poder tenerlo disponible», concluyó.