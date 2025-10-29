Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «La Copa del Rey es importante» El técnico blanquiazul avanza cambios en el equipo «para repartir minutos» y adelanta que «Nando se ha ganado estar en la portería»

Dani Vidal, durante una sesión de esta semana en La Toba 2, con Kevin Bautista a la derecha, que podría regresar al equipo inicial.

Santy Menor Avilés Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Dani Vidal disputará mañana su primer partido como entrenador del Real Avilés Industrial en la Copa del Rey, competición a la que el club regresa dos temporadas después con el objetivo de pasar la primera ronda, algo que no consigue desde 2014. Para ello, deberá eliminar el Real Ávila, conjunto al que, pese a competir en Segunda RFEF el preparador realavilesino guarda mucho respeto.

Sin dar demasiadas pistas en lo que respecta al equipo inicial, fiel a su estilo, Dani Vidal sí reconoció en rueda de prensa que Nando debutará en competición oficial como portero del Real Avilés. «Etá entrenando muy bien, tenemos una portería de garantías y se lo ha ganado. Estamos seguros de que hará un buen partido».

El preparador tarraconense también adelantó que «ningún jugador disputará muchísimos minutos en los tres partidos de la jornada. Intentaremos intercalar. Habrá jugadores que están entrenando muy bien y se merecen una oportunidad y otros que han actuado e inicio en los últimos partidos».

Para Vidal, la Copa del Rey es una competición «importante. ¿Una molestia? Podría serlo si afrontaras el partido con muchísimas bajas o corto de plantilla, pero a día de hoy tenemos la suerte de contar prácticamente con toda la plantilla disponible y la Copa nos permite también ver ese nivel bueno de entrenamientos que está haciendo la gente con menos. Tendrá su oportunidad y para nada es una molestia», apunta.

La plantilla del Real Avilés llega a la cita «bien. Tenemos un día a día muy lineal, más allá de venir de ganar o de perder el fin de semana anterior. A nadie le gusta perder, pero esto es deporte y también hay que saber naturalizarlo. Evidentemente hicimos cosas mal y hemos trabajado como siempre de manera exigente, esta vez con más vídeo que trabajo de campo al tener tres partidos. Pero veo a la gente con ese punto de autocrítica y de querer mejorar y eso nos ayudará a conseguir los objetivos».

Vidal no se fía ni un ápice del Ávila en esta eliminatoria, pese a ser un equipo de inferior categoría. «Mantienen la base de la temporada pasada, se les ve un equipo muy trabajado desde el banquillo, con jugadores poderosos físicamente, con centímetros y que pueden tanto jugar en corto como buscar rápido a sus últimos hombres, con extremos de diferente perfil».