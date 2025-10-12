Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Debemos tener los pies en el suelo»

Gonzalo Sigler Zamora Domingo, 12 de octubre 2025, 19:32 Comenta Compartir

El Real Avilés tuvo la capacidad de replicar hasta en dos ocasiones al rival para, con un tercer gol en el minuto 96 de Javi Cueto, llevarse los tres puntos del Ruta de la Plata. «El equipo ha hecho un muy buen partido, sabiendo de la dificultad del estadio y del rival. Veníamos al campo de un Zamora que llevaba dos victorias seguidas en casa y donde no había recibido ni un solo gol. El equipo ha hecho una muy buena primera parte y una muy buena segunda mitad», comentó.

En ese sentido, «así como otros días hemos estado muy bien en las acciones a balón parado, en una acción de estas el Zamora consiguió ponerse por delante en el marcador. Después ya no recuerdo ninguna situación más de gol. Nosotros estuvimos bien en el juego, pero también precipitados a la hora de tirar el último pase o desmarque. En el segundo tiempo ajustamos eso y volvimos a entrar bien. Aunque, si no te consigues poner por delante en el marcador, el rival tiene mucho talento para ponernos más complicado el partido. Pese a todo, no le perdimos la cara al partido y fuimos con descaro hacia delante para intentar conseguir, como mínimo, el empate. Al final, tuvimos ese acierto para llevarnos la victoria», valoró Dani Vidal.

A pesar de firmar una valiosa victoria a domicilio, el conjunto avilesino sigue viéndose minimizado por su fragilidad atrás. «A nivel defensivo el equipo estuvo mejor que el otro día. Defendimos bien varios centros, pero sí que es cierto que el 2-1 llega desde ese aspecto del juego. El equipo mejora con respecto a la anterior jornada, pero nuevamente con relativas pocas ocasiones nos volvieron a hacer dos goles. Lo volvimos a compensar con el ataque y con la eficacia. Y sobre todo con las llegadas. Marcar tres goles no es una casualidad. Sí que es cierto que tenemos que ponernos las pilas e intentar empezar ya a bajar el número de goles recibidos», aseguró el técnico.

Con esta tercera victoria consecutiva, el Real Avilés se mantiene en la zona de 'play off' de la clasificación del grupo 1 de la Primera Federación. «Tenemos que tener los pies en el suelo. Evidentemente, estamos muy contentos, pero solamente estamos en la jornada siete. Si por circunstancias de la vida el equipo llevara cinco o seis puntos, tampoco me pondría nervioso».

Sabas: «No supimos cerrar el partido»

Juan Sabas lamentó que su equipo no haya sabido aprovechar las dos ventajas de que dispuso en el marcador. «Las sensaciones que se me quedan no son buenas. Tenemos que mejorar en muchísimos aspectos. A nivel defensivo no hemos estado bien. Es verdad que con el 2-1 tuvimos una jugada clarísima en la que si marcas te vas al 3-1, cambia todo y ahí se acaba el encuentro. No hemos sabido cerrar el partido, no hemos tenido tranquilidad ni el balón. Y el Real Avilés, que es un equipo que mete muchos goles y que juega de manera muy ofensiva, nos ha hecho tener muchos problemas a nivel defensivo», aseguró el técnico madrileño.

El conjunto de Daniel Vidal desnudó debilidades defensivas en el Zamora. «Hemos tenido dos goles, pero el problema es saber cerrar los partidos. Marcamos dos goles, pero nos han metido tres».

