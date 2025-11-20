Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «El equipo ha competido contra todos»

Alberto Santos Avilés Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

Dani Vidal ha completado, a falta de la última sesión del viernes, una semana de entrenamientos en la que ha podido disponer de todos los efectivos, aunque en el caso de Yasser no habrá precipitación y lo más probable es que se espere a la próxima semana para que entre en una convocatoria. Esa enfermería vacía de cara a la cita del sábado en Mérida (16.15 horas), traslada al entrenador el 'dolor de cabeza' para hacer el once titular.

«Bienvenido sea. Tenemos más tranquilidad, más escenarios distintos de partido que te puedes imaginar dentro de tu cabeza, porque evidentemente tú siempre planteas cosas para arrancar bien, pero en el otro banquillo hay otro entrenador que hace lo mismo, y por circunstancias o por cómo se entra, el partido a veces cambia, y tener más variantes nos da más seguridad para tener alternativas», valoró Vidal.

Esa amplitud de vestuario que tiene ahora el Real Avilés sin lesionados no cambiará las rotaciones de cara a la exigencia del calendario antes del parón de Navidad. «No, no creo, al final nosotros no tenemos esa circunstancia de jugar cada tres días, yo creo que eso, gente que está a otro nivel, que tiene esa necesidad de jugar cada tres días, pues sí que lo tiene que tener más en cuenta. Nosotros vamos a ir semana a semana, cada semana intentaremos poner el once que creemos que mejor va a iniciar el partido, sabiendo siempre que necesitamos nuestras armas para el segundo tiempo también», defendió el técnico catalán.

Tampoco la entidad de los próximos rivales es algo que le preocupe más que los equipos a los que se ha enfrentado hasta ahora. «Son equipos que evidentemente están arriba, pero cada semana vemos equipos de abajo que ganan a los de arriba y equipos de arriba que ganan a los de arriba. Me da tranquilidad que el equipo ha competido contra todos. Creo que eso, desde donde veníamos, un recién ascendido, gente nueva, entrenador nuevo, el arranque, quizás los primeros partidos podías tener ese margen de duda», añadió.

Bajo la premisa de que «un partido malo lo puedes tener siempre, esperemos que no, no sabes si va a ser esta semana, la otra o la otra», Vidal aseguró que «no tengo en especial miedo, siempre respetando a todo el mundo, que nos van a poner las cosas muy difíciles, pero ya vimos la semana pasada con el Arenas de de visitante, que ya lo sabíamos que nos iban a poner las cosas difíciles. Hay que afrontar los partidos de tú a tú, con garantías, y a por los tres puntos».

En cuanto al AD Mérida, el técnico blanquiazul destacó primero el hecho de que «nos quitamos ya el desplazamiento más largo, que para nosotros también es importante eso», además de alabar de los extremeños, que «están haciendo las cosas muy bien, un equipo que viene de ese ascenso ya hace varias temporadas a Primera Federación, poco a poco haciéndolo mejor, el año pasado en un 'play-off'... Nos enfrentamos al cuarto mejor local del grupo, cuatro partidos sin perder, tres victorias, un empate. Tiene buenos jugadores, como he dicho en alguna ocasión, de primera mano he podido tener contacto con ellos, sé que están haciendo las cosas muy bien, tienen muy claro el perfil de los jugadores que firman, que tienen, el tipo de entrenador que quieren, y es un equipo pues eso, que le costó un poquito arrancar, pero que de local se está haciendo muy fuerte y nos pondrá las cosas muy difíciles».

El Real Avilés afronta esta jornada con un importante colchón de puntos con la parte baja y con la certeza de que, pase lo que pase, seguirá en 'play-off'. «Evidentemente, si te encontraras que estás a tres puntos de salir del descenso, pues igual tienes que gestionar otro tipo de cosas con tus jugadores, que ahora, pues igual no tienes que hacerlo, te tienes que ocupar de otro tipo de situaciones. Aquí no te puedes relajar, siempre como entrenador tienes que gestionar los momentos de tu equipo y evidentemente la clasificación te hace intervenir de una manera o de otra, pero lo que no nos podemos es ni relajar, ni que esa situación nos haga no tener que gestionar otro tipo de emociones», explicó el entrenador blanquiazul.

En eso Vidal está «muy tranquilo, porque creo que tenemos un equipo muy responsable, que entrena muy bien, que las caras durante la semana y la exigencia es igual cuando íbamos a mitad de la tabla, es igual ahora y el día que se salga algo del camino que estamos llevando, pues seguramente tendremos que actuar, pero en ese aspecto sí que tengo ese punto de tranquilidad que van con muchísimas ganas y muchísima ambición de hacer un buen partido».

Uno de los aspectos destacados del Real Avilés en las últimas jornadas es el cerrojo defensivo. El objetivo para Vidal es «intentar reforzarlo, esas cosas que se hacen bien y habiendo tenido porterías a cero, también defensivamente hemos hecho cosas que no han estado bien, pero en ese momento en el que te tiran una canica al área y entra, ahora quizás estás en ese momento que si va un balón, va el palo y sale fuera, o te lo para el portero. Con naturalidad, ya lo dije anteriormente, no soy ventajista, pero tampoco era algo que me preocupara en exceso porque yo veía las ocasiones que generaban al equipo y no te daban cuatro palos cada partido y tenía el rival ocho ocasiones».