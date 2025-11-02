Dani Vidal, entrenador del Real Avilés: «Hemos tenido la fortuna que nos faltó en otras ocasiones»

Santy Menor Avilés Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Vestido totalmente de negro, con camisa y americana al más puro estilo Diego Simeone, Dani Vidal se mostró comedido en rueda de prensa después de devolver a su equipo, el Real Avilés Industrial, a la senda del triunfo después de dos derrotas consecutivas entre liga y Copa.

«Era un partido de dificultad máxima», comentó. «Nos enfrentábamos a un rival que en los últimos partidos había hecho méritos para tener algún punto más, nosotros veníamos de jugar el jueves la Copa del Rey, de acumular muchos kilómetros en los últimos dos viajes y, con todos esos condicionantes, creo que hemos logrado una victoria importante y estamos muy contentos».

El conjunto blanquiazul no dejaba su portería a cero desde el pasado 14 de septiembre frente a Osasuna Promesas, por lo que fue otra de las grandes noticias del partido. «Creo que se hizo un poco justicia al trabajo del equipo desde hace varias semanas. Hubo partidos como el del Castilla en el que con muy poco nos hicieron gol. Hoy ellos han tenido alguna ocasión y esta vez nos sonrió la fortuna», reconoce.

Sobre los cambios por lesión de Borja Granero y Edu Campabadal, el técnico catalán se muestra tranquilo. «Borja llevaba toda la semana justo, por eso no viajó a Ávila, y sabíamos que si lo sacábamos de inicio nos podía dar más o menos 60 minutos. Conoce su cuerpo y nos pidió el cambio. Edu ya había tenido varios partidos en los que había podido aguantar a duras penas pero hoy no fue posible, pero bueno, se encuentra bien», desveló.

Entre los beneficiados por estas circunstancias estaba Eze, que debutó por fin en liga y con muy buenas sensaciones. «Hizo un trabajo increíble, y estoy muy contento tanto con él como con el resto de jugadores que menos estaban participando: Julio, Viti, Pablo, Nata... Se están dejando la vida en el día a día y están poniendo todo de su parte para cuando tengan oportunidades hacerlo bien. Eze ha recogido su premio», aseguro el técnico.

Preguntado por las dos ocasiones en las que, sin éxito, solicitó en FVS, explicó que «nosotros estamos muy lejos y tenemos un acuerdo con los jugadores. Tienen que ser ellos, que son los que viven la acción, los que nos tienen que decir. Y esta vez nos precipitamos. En la primera acción el pisotón es de un compañero y en la segunda, aunque sí hubo contacto, el colegiado no lo consideró suficiente para ser penalti». Por último, agredió a la afición su apoyo. «Como siempre, nos ayudó hasta el final».

Arribas, técnico del Arenteiro: «El Suárez Puerta me trae muy malos recuerdos» «El Suárez Puerta me trae malos recuerdos», reconocía en rueda de prensa el actual técnico del Arenteiro, hace unos meses al frente del Rayo Majadahonda, Jesús Arribas. «Venía con ganas de reivindicarme, creo que el equipo hizo un buen partido y mereció incluso ganar, pero nos vamos dolidos porque al final el fútbol no va de merecer, va de marcar goles y si no empezamos a ser más efectivos nos va a comer la categoría». Su equipo lleva siete partidos sin ganar, y en el Suárez Puerta repitió errores pasados, dejando escapar ocasiones muy claras como el poste de Ochoa en la primera parte. «Aunque fue más igualada, generamos más ocasiones que el Avilés, que apenas chutó a puerta. Y en la segunda modificamos cosas y generamos muchas ocasiones, ellos solo transiciones. Necesitamos dar un paso adelante».

