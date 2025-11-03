Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, sigue haciendo historia en Primera Federación El técnico blanquiazul se coló tras el triunfo frente al Arenteiro entre los cinco preparadores con más victorias en la categoría

El entrenador del Real Avilés Industrial, Dani Vidal, sigue mejorando sus estadísticas en Primera RFEF desde su fichaje por el conjunto blanquiazul, donde ha caído de pie. El joven preparador tarraconense alcanzó el domingo frente al Arenteiro su victoria número 46 en la categoría, lo que le sitúa entre los cinco técnicos con más triunfos desde la creación de la competición en 2021.

En estos momentos, solo superan a Vidal la leyenda del Real Madrid, Raúl González (60, 39% de victorias), Raúl Llona (57, 38%), Iván Ania (50, 44%) y Vicente Parras (47, 34%). Dani Vidal, que tiene un 47% de victorias, es de los cinco el que mejor porcentaje presenta ahora mismo.

El entrenador del Real Avilés acumula ya diez partidos dirigidos al cuadro blanquiazul en liga, logrando cinco triunfos, o lo que es lo mismo, un meritorio 50% de victorias. Vidal tiene bastante cerca superar a Iván Ania esta misma temporada y, si hace un buen trabajo este curso en el cuadro realavilesino, no sería extraño que en verano pudiese recibir ofertas del fútbol profesional.

Tras pasar por todos los equipos del Nástic de Tarragona desde el cadete a la primera plantilla en Primera RFEF, Dani Vidal debutó en el banquillo del Nou Estadi el 5 de marzo de 2023 en un Nàstic de Tarragona 2-0 Real Sociedad B. Desde entonces, acumula 101 partidos en la categoría, con 47 victorias, 28 empates y 26 derrotas.

Aunque en sus primeros cursos solía apostar casi siempre por un sistema 1-4-4-2, en el Real Avilés se está decantando más por la figura del mediapunta, apostando incluso en algunas fases de los partidos por defensa de cinco o tres centrocampistas en el medio. Un entrenador moderno.

