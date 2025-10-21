Dani Vidal, el matafiliales del Real Avilés El entrenador catalán se presentará el sábado en Valdebebas con un balance de quince victorias y cinco empates en veintitrés partidos ante segundos equipos

Alberto Santos Avilés Martes, 21 de octubre 2025, 15:04 Comenta Compartir

A pesar de su juventud, a sus 33 años Daniel Vidal ya va siendo veterano en muchas lides. Está a punto de ser centenario en Primera RFEF y en su palmarés figuran algunos hitos. Uno de los más llamativos es su condición de 'bestia negra' de los filiales, a los que le tiene cogida la medida tanto en su etapa triunfal en el Nàstic de Tarragona como en este inicio de temporada en el Real Avilés Industrial.

El balance con el que se presentará este próximo sábado (21 horas) en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla el catalán asusta a cualquiera. Desde que se hizo cargo del Nàstic en el mes de marzo de 2023, Dani Vidal ha disputado veintitrés partidos como primera entrenador ante equipos filiales, de los que ha ganado quince, ha empatado cinco y tan sólo ha perdido tres.

Esos números se reflejan en más de un 65% de victorias ante filiales, a lo que se suma que fuera de casa los equipos de Vidal únicamente han perdido dos partidos de nueve. La estadística en casa, tanto en el Nou Estadi como el Suárez Puerta, es aún más apabullante, ya que el Nàstic y el Real Avilés sólo han caído derrotados en un partido (Bilbao Athletic) de trece con el entrenador catalán a los mandos del banquillo.

La leyenda de 'matafiliales' de Dani Vidal empezó a forjarse muy pronto en Tarragona. Nada más hacerse cargo del primer equipo del Nàstic, los catalanes ganaron dos a cero a la Real Sociedad B en casa. Era la recta final de la temporada 2022-2023 y sólo hubo tiempo de otros dos duelos con segundos equipos, con una derrota en el estadio Johan Cruyff por la mínima (1-0) ante el Barça Atlètic y un empate en el Nou Estadi con el Osasuna Promesas.

Temporada triunfal

En la siguiente temporada, la del casi ascenso a Segunda División del Nàstic, ya se empezó a comprobar que el estilo desenfadado y de ir a por todas en los partidos de los equipos de Vidal hacía mucho daño a la forma de juego que suelen tener los equipos filiales. Ese año, los tarraconenses ganaron cinco duelos de ocho y sólo perdieron uno, precisamente ante el filial 'menos filial', el Osasuna Promesas, que suele tener mecanismos de un primer equipo en muchas fases de los partidos.

En el resto de duelos, el Barça Atlètic pasó de verdugo a víctima, ya que perdió los dos partidos de liga en Primera RFEF con el Nàstic. El Celta Fortuna también sufrió a Vidal y los suyos, y sólo la Real Sociedad B logró puntuar en uno de los dos enfrentamientos esa temporada.

El Celta Fortuna y el Barça Atlètic son sus mayores ‘víctimas’ con ocho victorias en nueve enfrentamientos

Al año siguiente, las cifras del Nàstic con los filiales ya fueron de escándalo. El equipo entrenado por el actual técnico del Real Avilés Industrial ganó siete de diez partidos ante filiales, sólo perdió uno, en casa con el Bilbao Athletic, y empató otro ante el Osasuna Promesas en Pamplona. Ese año, cayeron con los catalanes en sus dos duelos la Real Sociedad B, el Barça Atlètic y el Celta Fortuna.

A pesar de lo que supone un cambio de equipo y de ciudad, Dani Vidal no ha perdido su 'adn' con los equipos filiales en Avilés. De momento, dos de dos, después de las victorias en el Suárez Puerta ante el Osasuna Promesas, su hueso más duro de roer, y el Bilbao Athletic.

En estos años, las víctima favorita de Vidal han sido el Celta Fortuna, con pleno de victorias (cuatro) y el filial del Barcelona, al que le ha ganado en cuatro de cinco partidos, seguido por la Real Sociedad B (tres de cuatro).

Con esas credenciales se presentará el sábado el Real Avilés en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla de Arbeloa. No es un campo nuevo para Vidal, porque ya lo visitó con el Nàstic como segundo de su mentor, Raúl Agné en la temporada 21-22, con derrota por 2-1. En la primera vuelta los catalanes había superado al filial del Real Madrid por 1-0 en el Nou Estadi de Tarragona.

Temas

Real Avilés