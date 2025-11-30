Dani Vidal, sobre el arbitraje al Real Avilés: «Empiezo a estar un poquito cansado de los errores técnicos de los árbitros» El entrenador del equipo avilesino recuerda el fallo arbitral de Salamanca y lamenta que «nos vamos todos jodidos, pero pocas cosas le tengo que recriminar a mi equipo»

La comparecencia de Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, al término del partido ante el Celta Fortuna, era evidente que tenía que girar en torno a la polémica arbitral, sobre todo en la jugada final que le dio el triunfo al Celta Fortuna. El técnico blanquiazul fue claro al asegurar que «empiezo a estar uno un poquito cansado con los errores técnicos, porque pita claramente antes de que el balón entre, lo acabo de ver ahora. Lo he escuchado, lo he parado en el momento y el balón evidentemente no ha entrado. Es el segundo error técnico que nos perjudica, con el penalti de Salamanca donde entramos bien al rechace, son dos puntos».

Vidal separó esa jugada de la mano del jugador del Celta Fortuna en su área en la primera parte, «que yo creo que es clara, pero volvemos ahí. Es su opinión, o que no es suficiente, o que no está en posición natural para no pitar penalti, en esa yo tengo que callar. Tengo mi opinión, pero evidentemente el que manda es él. Los errores de apreciación o no errores, puntos de vista diferentes mejor dicho, tú no puedes entrar. Pero sí que me molesta bastante lo técnico».

¿Cómo justificó al árbitro la revisión del fuera de juego que había pitado? Vidal fue claro: «No, no me dejó hablar al final. Él dice que pita antes, evidentemente. Yo creo que es igual la única persona en el campo que vio o que pensó que pitó después de que entrara el balón, porque lo he vuelto a ver ahora parado, con nuestra cámara. Tenemos la suerte de tener cámaras en los dos ángulos del campo y hemos podido parar exactamente cuando pitaba, y evidentemente el balón aún está en juego».

En ese contexto, el técnico catalán aseguró que la sensación en el vestuario al final del partido era de «injusticia, de frustración. En parte, por no habernos puesto por delante en el marcador, pero ya bastante castigo era para nosotros el empate haciendo el partido que ha hecho el equipo contra un pedazo de rival. Es que la segunda parte es increíble. De todo».

Esa impotencia se agrava después del excelente partido del Real Avilés ante un rival como el filial del Celta. «Te hablo de todo. De ocasiones, de juego, de equilibrio, de balances defensivos. Es un equipo que tiene una energía increíble, que tiene un nivel técnico increíble. No le has dejado transitar, no les has dejado salir de su campo todo el segundo tiempo. Y, como te he dicho, nos íbamos ya jodidos para casa con el empate. Pues imagínate cómo nos vamos ahora», incidió.

El camino a seguir

En cualquier caso, pese a no obtener el premio de los puntos, Vidal tiene claro que este es el camino a seguir por su equipo. «Haciendo actuaciones así, que son difíciles de repetir en esta categoría, en una realidad como la nuestra, pero si somos capaces de volverlo a replicar, yo creo que el fútbol no puede ser tan injusto y que a la siguiente nos saldrá cara», defendió.

A pesar de despachar uno de sus mejores partidos, errores arbitrales aparte, al Real Avilés le penalizó la falta de eficacia goleadora para aprovechar el dominio abrumador en la segunda mitad. El entrenador blanquiazul aseguró al respecto que «lo tendría que ver detenidamente. A veces, los análisis en vivo y en el postpartido, al día siguiente, son distintos. Pero, como tú dices, ya no sólo por el partido que hizo el equipo, sino por la dinámica que llevaba el equipo rival. Al final, nosotros llevamos esos dos partiditos sin ganar. Generas todas las ocasiones que generas. En algunas hemos rematado bien y tienes la mala fortuna. Por ejemplo, el remate de cabeza de Babin, que se giró un defensa y le pega en la espalda cuando iba para dentro. ¿Está mal ejecutada o mal rematada? No. Evidentemente, con el volumen de ocasiones que hemos tenido, seguro que en algunas hemos podido o escoger mejor en la última acción o rematarla de mejor manera, pero bienvenido sea que nuestro problema a lo largo de la temporada sea este, porque el nivel en la parte de arriba del equipo es muy bueno. Y si ese es el problema, no vamos a tener ningún problema para competir todos los partidos».

El equipo lleva un bache de puntos, que no de juego, con uno sumado en los tres últimos partidos. «Coges los partidos cómo han ido y para mí el bagaje de uno de nueve es poco. Y soy una persona crítica que el día que tenga que decir que nos han pasado por encima lo diré, sin ningún tipo de problema, porque yo creo que uno está cerca de crecer como persona, como entrenador, como jugador, como equipo, cuando ve la realidad. Cuando te nubla, mal vamos, independientemente de que hayas ganado un partido. Por tanto, nos vamos como todos, yo creo, del campo, desde el 'presi' hasta el último aficionado, muy jodidos hoy, pero a la vez pocas cosas le tengo que recriminar a mi equipo».

Salida del 'play-off'

La derrota del Real Avilés ante el Celta Fortuna saca a los avilesinos de los puestos de 'play-off'. El equipo blanquiazul ocupa ahora la sexta plaza después de catorce jornadas y suma 21 puntos, a tan sólo uno del quinto clasificado, el Bilbao Athletic. La zona de descenso la marca la Ponferradina, equipo al que el Real Avilés aventaja en cinco puntos, con el Cacereño y el Guadalajara a seis, el Talavera a nueve y el Arenteiro a once puntos.

El Real Avilés visita al Barakaldo el próximo domingo, día 7 de diciembre, a las 18.15 horas en Lasesarre.

«El árbitro dice que se ha equivocado después de ver las imágenes», apunta Álvaro Fernández Uno de los jugadores más próximos a la polémica jugada del segundo gol del Celta Fortuna era Álvaro Fernández, portero del Real Avilés. «Sí que es verdad que el línea antes de que sea la jugada ya había pitado. El mismo árbitro dice en el campo que se había equivocado. Pero bueno, también son personas y se equivocan. Hoy considero que se han equivocado y no pasa nada. Igual que en otros partidos nos lo hemos llevado, pues hoy... El árbitro dice que se ha equivocado después de haber visto las imágenes», desveló uno de los capitanes blanquiazules.