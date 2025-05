Davo, jugador del Real Avilés: «Tenemos que ser más humildes y solidarios que nunca»

Alberto Santos Avilés Martes, 13 de mayo 2025, 09:17 Comenta Compartir

Los jugadores del Real Avilés Industrial regresaron este lunes a los entrenamientos para preparar el partido de vuelta del 'play-off' de ascenso el próximo domingo (19.30 horas, Suárez Puerta) ante el Atlético Antoniano. Fue una sesión suave antes del descanso que tendrán el martes en la que algunos jugadores con molestias se ejercitaron a un ritmo menor. Entre ellos Davo, uno de los más destacados en Lebrija, que acabó tocado en su talón.

El mierense destaca el buen nivel del Real Avilés durante el partido del sábado, en especial en la primera parte. «Arrancamos muy bien, incluso por encima de lo que pensaban los dos equipos. Yo pensaba que nos iban a apretar un poco más, que iban a tener más en esas segundas jugadas, meternos más allí. Vi muchos partidos del Antoniano en casa y creo que fuimos de los mejores equipos que pasó por allí en la primera parte. Tuvimos bastantes ocasiones, recuerdo una de Santa, otra mía y otra de Kevin. Sometimos y ellos ni se acercaron», asegura.

En la segunda mitad el panorama cambió ante la reacción local. «Ellos saben que en caso de empate no les vale, dan un paso adelante, empiezan a ganar segundas jugadas y a tener segundas opciones como es normal en un 'play-off', y sí que se diferencia un poco. Nunca hablo de los árbitros, pero creo que también influyó bastante en el desarrollo de la segunda parte, pero conseguimos sacar gracias a Dios un empate y vamos a hacerlo bueno aquí», añade.

Davo fue el jugador más activo en ataque en la primera parte, ofreciendo siempre soluciones a la salida del balón del Avilés, «hasta que me lo permitió el talón, llevo arrastrando un problema bastante tiempo. En el primer tiempo estuve cómodo, no me estaba doliendo, pero al final de la primera parte empecé a resentirme y en el paso por el vestuario al enfriar me hizo que en la segunda parte no estuviese tan activo. Me encontré muy bien en la primera parte, al final el 'play-off' activa a todos un puntín más y hasta que me permitió el talón estuve bastante cómodo».

De sus botas salió una de las ocasiones de gol. «Este año un poco más de lo normal el gol, pero algo me tiene que estar guardando el destino porque por fútbol, por ocasiones y por justicia alguno más tendrá que entrar», valora el centrocampista blanquiazul.

En una eliminatoria por el ascenso, detalles como parar un penalti en el minuto 90 pueden ser decisivos, algo que valora la plantilla del Real Avilés. «Cuando la paró Álvaro salimos todos hasta medio campo como si fuese un gol porque es verdad que es como un gol, te ves en el descuento con un penalti que no es, psicológicamente te podía haber hecho mucho daño. Y al contrario, nos viene bien psicológicamente que Álvaro haya hecho ese paradón porque creo que no nos lo merecíamos ni por juego, y por decisiones del árbitro menos, venir aquí con un resultado desfavorable».

El empate hace que la perspectiva del partido de vuelta sea muy distinta. «Creo que este equipo tiene muchos argumentos, se puede adaptar a cualquier situación del juego y eso es muy difícil que pase en una plantilla de Segunda RFEF. Veo a mis compañeros, veo al cuerpo técnico que tenemos, veo los entrenamientos y está claro que por nivel podemos ganar a cualquiera y sacar las eliminatorias adelante. Tenemos que ser más humildes que nunca, ser solidarios, ser compañeros, que no haya ningún tipo de egoísmo porque como se nos vaya al ego a pensar que somos mejores que los demás, eso nos puede confundir. El equipo por calidad y por jugadores es muy fuerte», destaca Davo.

Aunque el empate le vale al Avilés, el mierense advirtió de que «tenemos que salir a ganar a todos los equipos que vengan aquí. No puedes especular, tienes que saber que si sales a especular te vas a equivocar, no hay ese pensamiento en el grupo».

Por último, Davo también se vio sorprendido por el desplazamiento de tanta afición blanquiazul a Lebrija. «Son casi 1.000 kilómetros y no es broma. Todo el mundo que juega al fútbol cuando ve a la grada local que se desplaza, te da un plus», aseguró el centrocampista del Real Avilés.