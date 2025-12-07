El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

En directo: Barakaldo 0-1 Real Avilés

El conjunto blanquiazul quiere retomar la senda del triunfo en un feudo del Barakaldo en el que nadie ha ganado aún

Samuel Osorio

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:59

18:26

Min. 10 Domina la posesión el Barakaldo, buscando el empate rápido.

18:19

Min. 2 Balón en largo para Raúl Rubio, que ve la llegada de Berto Cayarga y le cede el balón para que anote el primero del partido para el Avilés y el primero en su cuenta esta temporada.

Icono18:17

¡GOOOOOL DEL REAL AVILÉS!

Enlace copiado

18:16

¡Arranca el partido!

Enlace copiado

18:13

Ya saltan al campo los protagonistas; a punto de comenzar el encuentro.

18:08

El Real Avilés buscará volver a la senda de la victoria tras tres jornadas sin hacerlo, y lo hará en un campo complicado como es Lasesarre.

18:05

El partido estará dirigido por Álvaro Juncal, del colegio gallego, asistido en las bandas por Sergio Doval y Gonzalo Gómez.

18:03

Alineación del Barakaldo

Así sale el conjunto vasco para medirse al Avilés.

En directo: Barakaldo 0-1 Real Avilés

Enlace copiado

17:59

Alineación del Real Avilés

Este es el once escogido por Dani Vidal, con la inclusión de Guzmán Ortega en lo que parece un cambio de sistema, con defensa de 5.

En directo: Barakaldo 0-1 Real Avilés

Enlace copiado

17:56

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Barakaldo - Real Avilés Industrial, correspondiente a la jornada 15 del grupo1 de Primera RFEF.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  4. 4

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  5. 5 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  8. 8 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Barakaldo 0-1 Real Avilés

En directo: Barakaldo 0-1 Real Avilés