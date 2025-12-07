En directo: Barakaldo 0-1 Real Avilés
El conjunto blanquiazul quiere retomar la senda del triunfo en un feudo del Barakaldo en el que nadie ha ganado aún
Samuel Osorio
Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:59
18:26
Min. 10 Domina la posesión el Barakaldo, buscando el empate rápido.
18:19
Min. 2 Balón en largo para Raúl Rubio, que ve la llegada de Berto Cayarga y le cede el balón para que anote el primero del partido para el Avilés y el primero en su cuenta esta temporada.
18:17
¡GOOOOOL DEL REAL AVILÉS!
18:16
¡Arranca el partido!
18:13
Ya saltan al campo los protagonistas; a punto de comenzar el encuentro.
18:08
El Real Avilés buscará volver a la senda de la victoria tras tres jornadas sin hacerlo, y lo hará en un campo complicado como es Lasesarre.
18:05
El partido estará dirigido por Álvaro Juncal, del colegio gallego, asistido en las bandas por Sergio Doval y Gonzalo Gómez.
18:03
Alineación del Barakaldo
Así sale el conjunto vasco para medirse al Avilés.
17:59
Alineación del Real Avilés
Este es el once escogido por Dani Vidal, con la inclusión de Guzmán Ortega en lo que parece un cambio de sistema, con defensa de 5.
17:56
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Barakaldo - Real Avilés Industrial, correspondiente a la jornada 15 del grupo1 de Primera RFEF.
