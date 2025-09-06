El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo: CD Lugo - Real Avilés Industrial

El equipo blanquiazul quiere resarcirse de la derrota frente a la Ponferradina en casa del Lugo, otro de los 'gallitos' del grupo este curso

Samuel Osorio

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:52

Actualizado Hace 3 minutos

14:25

Primera intervención de Álvaro Fernández, atrapando sin problemas un centro lateral.

14:22

Domina la posesión el conjunto local en los primeros compases del partido.

14:19

Poca afluencia de público en el estadio lucense, donde la hora, el calor y las obras no ayudan. Entre los aficionados, más de 200 blanquiazules.

14:16

¡Arranca el partido!

Primera posesión para el Lugo,

14:04

El CD Lugo también comenzó el curso con derrota, al caer por 1-0 contra el Real Madrid Castilla.

14:00

El Real Avilés busca su primera victoria en Primera Federación, después de haber caído el pasado domingo por 0-3 ante la SD Ponferradina.

13:56

El encuentro estará dirigido por Néstor Holgueras Castellanos, del colegio castellanoleonés, ayudado en las bandas por Mario González y Yuval Conde.

13:54

Alineación del CD Lugo

Directo: CD Lugo - Real Avilés Industrial

13:51

Alineación del Real Avilés

Directo: CD Lugo - Real Avilés Industrial

13:49

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la 2ª jornada de liga de Primera RFEF, donde el Real Avilés Industrial visita el Anxo Carro, casa del Club Deportivo Lugo.

Actualización disponible

