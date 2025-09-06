Directo: CD Lugo - Real Avilés Industrial
El equipo blanquiazul quiere resarcirse de la derrota frente a la Ponferradina en casa del Lugo, otro de los 'gallitos' del grupo este curso
Samuel Osorio
Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:52
14:25
Primera intervención de Álvaro Fernández, atrapando sin problemas un centro lateral.
14:22
Domina la posesión el conjunto local en los primeros compases del partido.
14:19
Poca afluencia de público en el estadio lucense, donde la hora, el calor y las obras no ayudan. Entre los aficionados, más de 200 blanquiazules.
14:16
¡Arranca el partido!
Primera posesión para el Lugo,
14:04
El CD Lugo también comenzó el curso con derrota, al caer por 1-0 contra el Real Madrid Castilla.
14:00
El Real Avilés busca su primera victoria en Primera Federación, después de haber caído el pasado domingo por 0-3 ante la SD Ponferradina.
13:56
El encuentro estará dirigido por Néstor Holgueras Castellanos, del colegio castellanoleonés, ayudado en las bandas por Mario González y Yuval Conde.
13:54
Alineación del CD Lugo
13:51
Alineación del Real Avilés
13:49
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la 2ª jornada de liga de Primera RFEF, donde el Real Avilés Industrial visita el Anxo Carro, casa del Club Deportivo Lugo.
