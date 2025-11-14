El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Avilés se enfrenta al Arenas en el Suárez Puerta. Paloma Ucha
Primera RFEF

En directo: Real Avilés - Arenas de Getxo

Los blanquiazules buscan una victoria en el Suárez Puerta que los elevaría a lo más alto de la clasificación

Samuel Osorio

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:48

21:34

Min. 17 Gol anulado al Arenas, que filtró un pase largo para Sustatxa, que antes de batir cruzando el balón había controlado con la mano.

21:31

Min. 15 Inicio igualado, con el Avilés intentando salir jugando desde atrás bajo la intensa lluvia que riega el césped del Suárez Puerta.

21:25

Min. 8 Ocasión del Arenas, que recogió un mal envío de Álvaro Fernández, pero su remate fue repelido por el propio guardameta.

21:21

Min. 5 Primer córner del encuentro, favorable al Arenas.

21:16

¡Comienza el partido!

La primera posesión será para el conjunto visitante.

21:13

Ya saltan los jugadores al terreno de juego. A punto de comenzar el encuentro.

21:08

El árbitro de la contienda será Álvaro Rodríguez, del colegio madrileño, asistido en las bandas por Andrea Peña y Rubén Vázquez.

21:05

El Arenas de Getxo, por su parte, llega al Suárez Puerta en undécima posición, habiendo vencido por 1-0 a Osasuna Promesas en la última fecha.

21:02

Tras el brillante 0-4 cosechado en tierras extremeñas ante el Cacereño, los blanquiazules tienen en su mano colocarse como líderes esta noche si logran un nuevo triunfo.

20:58

Alineación del Arenas

Así forma el rival del RAI en la tarde-noche de hoy:

En directo: Real Avilés - Arenas de Getxo

20:56

Alineación del Real Avilés

En directo: Real Avilés - Arenas de Getxo

20:53

¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Real Avilés Industrial - Club Arenas, correspondiente a la Jornada 12 del Grupo 1 de Primera RFEF.

