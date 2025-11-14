En directo: Real Avilés - Arenas de Getxo
Los blanquiazules buscan una victoria en el Suárez Puerta que los elevaría a lo más alto de la clasificación
Samuel Osorio
Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:48
21:34
Min. 17 Gol anulado al Arenas, que filtró un pase largo para Sustatxa, que antes de batir cruzando el balón había controlado con la mano.
21:31
Min. 15 Inicio igualado, con el Avilés intentando salir jugando desde atrás bajo la intensa lluvia que riega el césped del Suárez Puerta.
21:25
Min. 8 Ocasión del Arenas, que recogió un mal envío de Álvaro Fernández, pero su remate fue repelido por el propio guardameta.
21:21
Min. 5 Primer córner del encuentro, favorable al Arenas.
21:16
¡Comienza el partido!
La primera posesión será para el conjunto visitante.
21:13
Ya saltan los jugadores al terreno de juego. A punto de comenzar el encuentro.
21:08
El árbitro de la contienda será Álvaro Rodríguez, del colegio madrileño, asistido en las bandas por Andrea Peña y Rubén Vázquez.
21:05
El Arenas de Getxo, por su parte, llega al Suárez Puerta en undécima posición, habiendo vencido por 1-0 a Osasuna Promesas en la última fecha.
21:02
Tras el brillante 0-4 cosechado en tierras extremeñas ante el Cacereño, los blanquiazules tienen en su mano colocarse como líderes esta noche si logran un nuevo triunfo.
20:58
Alineación del Arenas
Así forma el rival del RAI en la tarde-noche de hoy:
20:56
Alineación del Real Avilés
20:53
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Real Avilés Industrial - Club Arenas, correspondiente a la Jornada 12 del Grupo 1 de Primera RFEF.
-
