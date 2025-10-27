El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Babin, con el balón el sábado frente al Castilla. LOF

Las dos efemérides del Real Avilés en el Alfredo Di Stéfano

Babin alcanzó los 50 partidos con el club, mientras que Dani Vidal ya es centenario en Primera Federación con tan solo 33 años

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:12

Comenta

La derrota del Real Avilés Industrial en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas frente al Real Madrid Castilla dejó dos efemérides en la plantilla ... blanquiazul. Por un lado, Jean-Sylvain Babin cumplió su partido número 50 con la camiseta realavilesina, mientras que Dani Vidal ya es centenario como técnico de Primera Federación con tan solo 33 años.

