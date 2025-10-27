Las dos efemérides del Real Avilés en el Alfredo Di Stéfano

La derrota del Real Avilés Industrial en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas frente al Real Madrid Castilla dejó dos efemérides en la plantilla ... blanquiazul. Por un lado, Jean-Sylvain Babin cumplió su partido número 50 con la camiseta realavilesina, mientras que Dani Vidal ya es centenario como técnico de Primera Federación con tan solo 33 años.

Menos de temporada y media ha necesitado el veterano central de martinica para llegar al medio centenar de encuentros como blanquiazul. La ausencia de lesiones importantes y su regularidad sobre el terreno de juego, sobre todo en Segunda RFEF, le ha llevado a alcanzar un dígito que en la actual plantilla solo superan Natalio (201), Álvaro Fernández (89), Edu Cortina (74), Isi Ros (65) y Julio (51). Los próximos en llegar serán Kevin Bautista (48) y Gete, Santamaría y Javi Cueto (41).

Firmado el 1 de agosto de 2024, Babin debutó como jugador del Real Avilés dos días después, en el partido de la fase regular autonómica de la Copa Federación frente al Lenense. Desde entonces, acumula cinco partidos de Copa Federación, 32 de Segunda RFEF, 4 de 'play off' de ascenso a Primera RFEF y 9 en Primera RFEF. En todo este tiempo, ha marcado tres goles, repartido una asistencia y visto ocho amarillas.

El Real Avilés es ya el quinto club con el que más partidos ha disputado a sus 39 años, por detrás de Alcorcón (231), Sporting (170), Granada (64) y Lucena (54). A los dos clubes andaluces podría superarlos esta misma temporada. Además, completan su carrera su paso por Maccabi Tel Aviv (40), Chateauroux (22), Martigues (1) y la selección de Martinica (16).

Además de Babin, también vivió en la ciudad deportiva del Real Madrid su efeméride particular Dani Vidal, que con tan solo 33 años ya ha dirigido 100 partidos en Primera RFEF, cuatro de ellos pertenecientes a un 'play off' de ascenso a Segunda División en el que se quedó a las puertas del fútbol profesional.

Vidal, que pasó por todos los equipos de la estructura de cantera del Nàstic de Tarragona desde cadetes hasta la primera plantilla, dirigió en 91 ocasiones al equipo de su ciudad, mientras que el sábado cumplió en Valdebebas 9 al frente del banquillo del Real Avilés. En todo este tiempo, acumula unas cifras de 46 victorias, 28 empates y 25 derrotas.

Además de eso, Dani Vidal ha dirigido tres partidos de Copa del Rey, con un triunfo, un empate y una derrota, todas ellas con el Nástic y ante Ibiza, Huesca y Orihuela. Este jueves debutará en la competición como técnico del Real Avilés ante el Ávila. Su objetivo es llegar lo antes posible al fútbol profesional y quién sabe si podrá lograrlo con el equipo blanquiazul, que se ha dado cinco temporadas para conseguirlo, según el plan estratégico del presidente Diego Baeza.