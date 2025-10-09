Geni, bigoleador en la última victoria del Real Avilés en Zamora: «El equipo está preparado para volver a ganar allí» «Aquel Zamora también tenía un buen equipo», recuerda el actual técnico del filial blanquiazul, que confía en una mejora defensiva: «Todo necesita tiempo»

Geni, con la camiseta con la que marcó dos goles con el Real Avilés en el Ruta de la Plata frente al Zamora en 2012.

Geni Suárez es una figura importante de la historia reciente del Real Avilés Industrial. Capitán del equipo que disputó el último 'play off' de ascenso del club a Segunda División, con más de cien partidos a sus espaldas y actual entrenador del filial, al que ascendió a las primeras de cambio de Tercera a Segunda AF, fue protagonista hace trece años en la última victoria blanquiazul en el Ruta de la Plata frente al Zamora, próximo rival del Real Avilés este domingo.

El equipo entonces entrenado por Chiqui de Paz, que venía de ascender a Segunda B en los despachos, goleaba al cuadro zamorano a domicilio (1-4) en la segunda jornada de liga, después de estrenarse en la categoría de bronce con una esperable derrota frente a todo un Real Oviedo en el Suárez Puerta (0-2).

Aquel día, De Paz apostó de mano por Davo; Salva, Jeffrey, Boris, Aitor Tornavaca; Milio, Borja Prieto, Juan Díaz, Gerardo; Naya y Miguel. El '9' anotó los dos primeros tantos del partido y en la segunda parte, con la entrada de Abraham, Sergio y Geni, el actual técnico del filial blanquiazul remató la faena con otros dos.

Aunque no era un Zamora con la ambición ni el presupuesto del actual, aquel equipo que dirigía Roberto Robles tenía en sus filas a nombres conocidos como Josete, Nacho Matador, Dani Hernández, otro exblanquiazul como Sergio García o Borja Rubiato, además de un joven Cristian Salvador que salió en la segunda parte. «Era un buen equipo aquel Zamora. Conseguimos ganarles en aquella ocasión, pero eran muy competitivos», recuerda Geni. No en vano, acabaron salvándose en un exigente 'play out' en el que eliminaron al Villanovense y al Constancia.

El avilesino hace hincapié también en el potencial de aquella Segunda B, cuyo nivel se acercaba al de la actual Primera RFEF. «Estaban el Tenerife, el Oviedo, el Leganés...». Pero también Atlético de Madrid B, Salamanca, Ourense, Fuenlabrada... «Sí. Eran rivales duros y también campos muy complicados».

Aunque todo el mundo se acuerda de la temporada siguiente, la del 'play off' de ascenso a Segunda, aquel curso 2012-13 tuvo una mayor media de aficionados en el Suárez Puerta, pese a la decepción que supuso en parte de la afición la compra de la plaza, y además el equipo consiguió colocarse líder por última vez en la tercera categoría nacional. «Recuerdo que fue después de ganar 0-1 en Miramar con un golazo de falta de Juan Díaz».

Geni tiene claro que «aunque éramos un recién ascendido y el equipo no hubiese logrado ascender en el campo, tenía jugadores de superior categoría y después, en Segunda B, llegamos otros que también veníamos de esa categoría. Yo llegué en agosto al equipo, de los últimos, y por eso en los primeros partidos fui entrando poco a poco en el equipo. Me acuerdo de uno de los goles de aquel partido, de cabeza, y me dieron mucha confianza».

La misma que tiene ahora el Real Avilés después de ganar sus últimos dos compromisos en Primera RFEF ante Bilbao Athletic y Guadalajara, aunque encajando más goles de lo recomendable. «Es verdad que el proyecto del Zamora tiene mucha inversión detrás. Es una capital de provincia y muchas veces ocurre esto, pero eso no quiere decir que siempre salga bien. De hecho, muchas veces sale mal. Son un buen equipo pero creo que el Real Avilés está demostrando que puede competir contra cualquiera».

Geni, que conoce bien la plantilla después de su breve interinidad durante la pretemporada, dirigiendo incluso el amistoso de Miramar, tiene claro que «la solidez defensiva acabará llegando. Hace falta tiempo, porque hubo jugadores lesionados, gente que llegó a última hora y también Dani, que llegó en la penúltima jornada». ¿El objetivo? «La permanencia, pero sin renunciar a nada. Está todo muy igualado».

El filial, con ganas de resarcirse ante el Navia después de caer en La Toba frente al Podes El Real Avilés B de Geni comenzó la temporada con dos de cal, ganando las dos primeras jornadas, y dos de arena, perdiendo las dos siguientes. «Empezamos muy bien, jugando con mucho ritmo, y parece que ese ritmo se ha quedado en el vestuario. En Trevías el partido era de 0-0, pero el otro día contra el Podes no estuvimos al nivel necesario para ganar», lamenta. Por tanto, de cara a este fin de semana frente al Navia, de nuevo en La Toba, «debemos mejorar, aunque sea un candidato al ascenso».

