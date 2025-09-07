Guzmán, jugador del Real Avilés: «Los compañeros y el cuerpo técnico me han hecho muy fácil la adaptación» El último fichaje blanquiazul este verano, fue el jugador más destacado frente al Lugo en su primer partido como realavilesino

Guzmán toca el balón durante el partido frente al Lugo en el Anxo Carro en su debut como jugador del Real Avilés.

Santy Menor Avilés Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:18 Comenta Compartir

Guzmán Ortega (Palencia, 2004) fue el domingo en el Anxo Carro el futbolista más destacado del Real Avilés Industrial sobre el terreno de juego. Era su debut como blanquiazul después de convertirse en el último fichaje veraniego del club, que había estado dos meses negociando por hacerse con sus servicios poniendo sobre la mesa una buena dosis de paciencia.

Tanto la entidad como la afición tenían muchas esperanzas puestas en él, y lo cierto es que el joven lateral palentino las cumplió todas, defendiendo con suficiente solvencia a Lago Junior primero y Samanes después, y sobre todo haciendo mucho daño en ataque con sus arrancadas.

«La verdad es que me encontré muy bien», reconoce. «Jugamos con un sistema al que me adapto bien, donde ya había jugado antes y la verdad es que durante toda la semana tanto los compañeros como el cuerpo técnico estuvieron muy pendientes de mí explicándome los mecanismos, el modelo de juego en general y me sentí muy cómodo».

«Siempre me ha gustado atacar, doblar tanto por dentro como por fuera, pero soy consciente que lo primero es defender»

A nivel colectivo, Guzmán cree que «competimos muy bien, nos entendimos muy bien entre todos y creo que conseguimos un buen punto ante el Lugo, aunque hay que seguir porque todavía no hemos ganado y es el objetivo al que aspiramos a corto plazo».

Sobre su incidencia ofensiva, el canterano de la Cultural Leonesa, equipo del que ha llegado cedido para esta temporada, no oculta que «me gusta desde siempre. Soy un lateral al que le gusta ir hacia adelante, doblar, bien por fuera como por dentro, y me encuentro muy cómodo en esas situaciones». Sin embargo, tiene claro que, «como me han dicho muchas veces, soy lateral y lo primero es defender y trabajar en esa parte», sonríe.

Después de sufrir desde el palco del Suárez Puerta la derrota frente a la Ponferradina, y conseguir en el Anxo Carro ante el Lugo el primer punto de la temporada y también de la historia del Real Avilés en Primera RFEF, Guzmán ya tiene los cinco sentidos puestos en el partido del domingo en casa frente al Osasuna Promesas (12 horas). «En el Suárez Puerta y con nuestra gente, debemos apoyarnos en ellos y ganar», asegura.

«Creo que en Lugo competimos muy bien y sacamos un buen punto, ahora nos toca intentar ganar el domingo en casa»

Para ello, «tenemos que aprender de lo que nos ocurrió frente a la Ponferradina. Creo que a muchos equipos les pasa. Es una nueva categoría, un cambio de ritmo, de intensidad, y la 'Ponfe' en tres ocasiones que tuvo marcó tres goles y ahí se nota la calidad de esta categoría. Debemos estar pendientes de los pequeños detalles», apunta.

Después de algo más de una semana en Avilés, aunque ha aprovechado este descanso de dos días para regresar a León con su familia, Guzmán se ha adaptado tan bien a la ciudad como al equipo. «Me parece que es una ciudad muy tranquila, con muchos sitios para hacer diferentes actividades, tiene muchos parques para pasear y la verdad es que me encuentro muy bien. Seguro que hacemos un año bueno, bonito, haciendo grupo en el vestuario y seguro que va todo muy bien», avanza.

Todo hacía indicar que iba a protagonizar una interesante competencia en el lateral derecho con Edu Campabadal, pero la fuerza con la que ha entrado Guzmán al equipo ha reubicado al tarraconense en la banda izquierda, situándose por delante de Viti y Osky, por el momento. En todo caso, en el Anxo Carro se midió a un zurdo como Pastrana. Quizá cambie este domingo.

Temas

Real Avilés