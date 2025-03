No hubo indulto: Javi Rozada se perderá los derbis ante Langreo y Marino

Alberto Santos Avilés Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial intentó dejar sin efecto la expulsión de su técnico Javier Rozada ante el Fabril, pero las alegaciones no son consideradas como concluyentes por el juez disciplinario de la competición de Segunda RFEF. Por tanto, el entrenador ovetense ha sido sancionado con dos partidos y se perderá los derbis regionales ante el Langreo y el Marino de Luanco.

La polémica surgió en el minuto 86 de partido, cuando Javi Rozada veía la cartulina roja. En el acta, el colegiado Adrián Vega Portilla asegura que el motivo fue «entrar al campo con los brazos en alto y a voz en grito objetando una de mis decisiones, tras haber sido advertido previamente por el árbitro asistente».

El Real Avilés basó su alegación en una serie de vídeos en los que se considera que Rozada no incurre en ninguna acción punible desde el punto de vista disciplinario en ese partido. En primer lugar, en las imágenes se ve que Rozada no invade el terreno de juego y que lo que hace brazos en alto parece que es indicar, no al árbitro ni al asistente, sino a un jugador suyo que tirase el balón fuera para que pudiese reincorporarse al campo Momoh tras ser atendido en la banda.

El juez disciplinario considera que las imágenes no permiten desmentir «ni que gritara ni que le advirtiera al árbitro asistente. Tampoco que entrara en el terreno de juego, aunque tal dato no resulta relevante toda vez que fue expulsado por protestar ostensiblemente las decisiones del colegiado».

Por otro lado, se confirma el partido de sanción a Josín, que vio ante el Deportivo Fabril la quinta tarjeta amarilla esta temporada, por lo que tendrá que cumplir otro encuentro sin jugar tras cumplir el segundo ciclo de amonestaciones.

En el partido también fueron sancionados con tarjeta Alarcón y Soler, ambos por realizar «una entrada temeraria» sin que estuviera el balón en juego. Ambos jugadores se suman a la lista de apercibidos para el partido ante el Langreo, al acumular cuatro tarjetas amarillas. Junto a ellos ya estaban Babin y Nico Fernández, por lo que el Avilés recibirá al equipo langreano con cuatro jugadores que se perderían la visita al Marino si ven cartulina.

Temas

Real Avilés