Jorge Morcillo: «El final en el Real Avilés fue amargo, pero eso no borra el año y medio que pasé»

Jorge Morcillo, jugador del Marino, se enfrentará este domingo por primera vez a sus excompañeros del Real Avilés Industrial en competición oficial ... de liga en Segunda RFEF. El defensa valenciano, una de las piezas claves del 'casi ascenso' del equipo avilesino en la temporada 2022-23. recuerda con cariño su paso por la ciudad en la que reside junto a su familia.

–¿Será un partido especial para usted?

–Obviamente, siempre que te enfrentas a un exequipo, y este caso uno tan reciente, que marcó este tramo de mi pasado con circunstancias tan buenas y amargas a la vez, es especial. Todavía guardo grandes amigos en ese vestuario. Encima ahora con la vuelta de Isi, que tenía relación muy amistosa, pero también hay cierto pique entre nosotros estos días hasta el domingo. Luego seguiremos como amigos y nos centraremos en nuestros objetivos.

«Ellos con Julio todavía meten más centímetros en defensa y en nuestro estadio el balón puede ir más veces por arriba»

–En un derbi se suele mirar poco la clasificación.

–Se suele mirar poco más allá de los tres puntos. Está claro que fuéramos como fuéramos clasificados cualquiera de los dos equipos lucharía los tres puntos a muerte. Nosotros estamos en una zona en la que todavía no tenemos el objetivo cumplido, que es la permanencia como el de todas las temporadas, y el Avilés tampoco tiene su objetivo cumplido así que cada uno peleará los tres puntos.

–¿El Marino sigue mirando hacia abajo?

–Queremos certificar la permanencia, la salvación. Sabemos que nos quedan puntos, tenemos entre comillas un colchón, una distancia buena, pero no hemos certificado la permanencia. Hay que seguir sumando de tres en tres, y luego si podemos mirar más arriba ser ambiciosos.

«Vivo en Avilés, mis hijos van al colegio, y la gente me sigue parando y recordando por la calle. El cariño es recíproco»

–Morcillo, Babin, Julio Rodríguez... El juego aéreo parece que será protagonista.

–Ellos tienen la baja de Josín, entrará Julio y eso todavía son más centímetros en la línea defensiva. En nuestro estadio quizás el césped no está en unas condiciones muy óptimas y el balón puede ir más veces por arriba que por abajo. Esos duelos pueden ser fundamentales, pero la intensidad se va a notar mucho, y el hambre de ganar.

–Usted vive en Avilés. Notará aún el cariño de la afición.

–Cuando hablo de mi etapa en el Avilés, tenemos un final amargo, pero eso no borra el año y medio que pasé, que fue muy bueno como futbolista y persona. Dije públicamente que quería continuar, las circunstancias no se dieron, pero como futbolista profesional que soy tuve que tomar otro camino. El fútbol me ha vuelto a traer a Asturias y que me enfrente al Avilés. Espero que me siga dando estos partidos tan bonitos. La afición y la gente, siempre que me ven por la calle, me siguen parando, recordando... Es de agradecer el cariño que me tienen y el que tengo hacia ellos, es mutuo y recíproco.