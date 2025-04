El derbi de este domingo (Miramar, 17 horas) entre el Real Avilés Industrial y el Marino volverá a ser un reencuentro entre viejos conocidos ... del equipo avilesino. Uno de ellos es el capitán blanquiazul, Natalio Lorenzo, que espera otro partido vibrante.

–¿Rompe mucho los esquemas y las rutinas no haber jugado el fin de semana pasado?

–Sí, porque estás toda la semana preparando un partido a fuego, al 100%, con su estilo de juego. Cada semana vas enfocando los entrenamientos para ese partido y cuando llega ese momento, sí que es verdad que parece que hayas echado la semana por la borda. Pero bueno, venimos al estadio, vino la afición, los Indeseables, encendieron bengalas, están con nosotros... Se ve, se palpita que había ganas de ese partido y nosotros incluso más que la afición. Íbamos bien, ese partido era para ganar, encima los resultados que se dieron eran propicios para dar un puñetazo encima de la mesa y el destino dice que hay que esperar.

–Se van a concentrar partidos decisivos en poco tiempo.

–Este domingo da igual la clasificación, cuando llegan esos partidos son disputados, los dos queremos la victoria. Por lo que se ve el tiempo está respetando y ese campo está mejor que otros años. Vamos a intentar hacer nuestro fútbol ahí y conseguir esa victoria. Después nos viene el Escobedo, Langreo..., son partidos que luego en casa no podemos fallar, con nuestra gente. Si conseguimos ahí unos buenos puntos incluso podríamos mirar a cotas mayores, no sólo meternos en el 'play-off', sino esa tercera plaza sería ideal por el factor campo a favor.

–¿Cuesta afrontar la semana sin haber jugado?

–Creo que la gente está con muchas ganas de que llegue ya el partido, esto que nos sucedió es verdad que recuperamos a gente y vamos a afrontar la semana con muchas ganas. Va a ser un partido muy difícil, con excompañeros que han estado aquí hace poco, como Isma, como 'Morci', como Pedro..., Álex Arias, que también conoce esto, el mismo César, que desde aquí le mando un abrazo y mucha fuerza por la lesión. Son gente que cuando juegas contra un exequipo hay ganas por parte de los dos.

–¿Cómo está Natalio?

–Ahora me está tocando esperar. Como en cualquier equipo, los delanteros van por rachas, están jugando ahora Santa y Cueto, Momoh y yo estamos esperando nuestra oportunidad. El míster, tengo toda su confianza, sabe lo que le puedo dar. Este año en números voy bien, en minutos no. Soy un futbolista que rentabilizo mucho lo que juego, y nada, esperando esa oportunidad. Es verdad que me gustaría tener más protagonismo, pero estoy a la sombra, trabajando, esperando que me llegue mi momento y aportando mi granito de arena en lo que pueda.