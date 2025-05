Lebrija se tiñe de blanquiazul

Alberto Santos Lebrija Domingo, 11 de mayo 2025, 00:52 Comenta Compartir

Sevilla tuvo ayer un color especial, el blanquiazul de los aficionados del Real Avilés Industrial, que demostraron una vez su espíritu aventurero para cruzar España y estar con su equipo en un 'play-off' de ascenso a Primera Federación que puede ser histórico. A cerca de 70 kilómetros de la capital hispalense, en Lebrija, los jugadores que entrena Javi Rozada no se sintieron solos y pudieron comprobar el aliento de su hinchada desde que llegaron al estadio municipal.

Pero la presencia avilesina en la ciudad sevillana se hizo notar desde muchas horas antes. A medida que fueron llegando los aficionados del Real Avilés, que se las ingeniaron para viajar de todas las maneras posibles. Los había ya a media mañana por las estrechas calles del pueblo que buscaban dónde desayunar y recargar energía después de una noche entera de viaje por carretera. Es el caso de Manu García, Nacho Gutiérrez, Iván Maca y Nacho Ventura 'Cholo', que se dieron una buena 'paliza' para llegar en coche de madrugada.

Otros, los más afortunados, aterrizaban al mediodía en el aeropuerto de Sevilla para desplazarse luego por carretera hasta Lebrija, entre ellos Edu Cortina y Callís, jugadores blanquiazules lesionados que no quisieron perderse la cita. Otro ejemplo es el de David Álvarez, que se reunió ya en la ciudad sevillana con Arcadio González, avilesino residente desde hace casi 20 años en Madrid y que no ha perdido su pasión por el Real Avilés.

El mediodía fue ya el punto de inflexión para saber que algo pasaba con Avilés en la localidad andaluza. El vermú fue blanquiazul en muchos establecimientos de Lebrija, poco acostumbrados a un evento futbolístico de tal magnitud en un 'play-off' de ascenso a la tercera máxima categoría del fútbol español.

Cabe destacar el buen ambiente y la amabilidad con la que los lebrijanos recibieron a los aficionados del Real Avilés. Fueron habituales los corrillos entre ambas aficiones, que se desearon suerte para el partido.

También hubo sorpresas, como ver a los padres del jugador blanquiazul José Antonio Soler, José Soler y Pilar Dura, por las calles de Lebrija como unos aficionados más. Ni su hijo sabía que habían viajado a ver el partido. No eran los únicos familiares de jugadores presentes, porque también recibieron al autobús del equipo los padres del sevillano Kevin Bautista, Juan Antonio y Carmen. También Ignacio López Coloma se fundió en un abrazo con su primo Mecerreyes a la llegada del autobús al campo, ante la ovación de la hinchada avilesina.

En Lebrija también se notaba la movilización de su afición, aunque algo más rezagada hasta media tarde, cuando se había convocado una quedada en la plaza de España para acudir en marea al Estadio Municipal de Lebrija. Allí les esperaba ya buena parte de la comitiva blanquiazul, con aficionados que poco a poco se fueron acercando al pequeño estadio, algunos con la intención de recibir como se merecía al autobús del Real Avilés Industrial.

Una vez dentro del terreno de juego, también se dejaron ver el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, acompañado por el director general, Pedro Arboleya, y el director deportivo, Miguel Linares. Todos pudieron comprobar la peculiaridad de unas instalaciones con sólo una grada equipada con butacas, aunque la afición del Real Avilés se las ingenió para estar lo más junta posible y hacerse notar en una esquina de la grada.

Al final, en el mismo tono de camaradería, reinó la deportividad, y la fiesta, que Lebrija celebra la cruz de mayo y hubo música y rebujitos hasta la madrugada.